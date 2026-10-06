Noni Madueke lọt tầm ngắm Atletico Madrid và Juventus, Arsenal đứng trước bài toán khó

Theo thông tin mới nhất từ truyền thông Anh, Atletico Madrid và Juventus đều đang dành sự quan tâm cho Noni Madueke. Tuy nhiên, các đội bóng này trước mắt chỉ tính đến phương án mượn nếu Arsenal sẵn sàng để cầu thủ sinh năm 2002 ra đi vào tháng 1.

Madueke chưa có lần đá chính nào tại Premier League mùa này và mới thi đấu khoảng 180 phút trên mọi đấu trường. Thời lượng hạn chế khiến cầu thủ người Anh gặp khó trong việc duy trì phong độ cũng như cạnh tranh vị trí tại sân Emirates.

Noni Madueke đang gặp khó trong việc tìm suất đá chính tại Arsenal

Từng trưởng thành từ lò đào tạo Crystal Palace trước khi gây dựng tên tuổi tại PSV, Madueke gia nhập Arsenal với nhiều kỳ vọng. Dù vậy, cuộc cạnh tranh nhân sự khốc liệt khiến cầu thủ chạy cánh 24 tuổi chưa thể trở thành lựa chọn thường xuyên.

Tình hình có thể thay đổi trong thời gian tới khi Christos Tzolis gặp vấn đề ở gân khoeo trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Việc một cầu thủ cạnh tranh vị trí phải nghỉ thi đấu có thể giúp Madueke được trao thêm cơ hội tại Arsenal.

Đây cũng là thời điểm quan trọng để tiền đạo sinh năm 2002 chứng minh năng lực. Nếu tận dụng tốt những phút thi đấu sắp tới, Madueke có thể cải thiện vị trí trong kế hoạch của Arsenal, đồng thời khiến các đội bóng đang theo dõi phải cân nhắc lại phương án chuyển nhượng.

Atletico Madrid và Juventus dành sự quan tâm cho Noni Madueke

Ngược lại, nếu thời lượng thi đấu tiếp tục bị hạn chế, kỳ chuyển nhượng tháng 1 có thể trở thành bước ngoặt đối với tương lai của Madueke. Hiện tại, cả Atletico Madrid và Juventus đều đang chờ những diễn biến tiếp theo trước khi đưa ra quyết định về khả năng tiếp cận cầu thủ người Anh.