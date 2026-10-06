Thống kê trận đấu Uzbekistan U20 1-2 Russia U20: I. Firov tỏa sáng, Russia U20 giành trọn 3 điểm

Để chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lẩn thứ 10 năm 2026, các võ sĩ Kumite Hà Nội tập trung củng cố kỹ thuật, khả năng di chuyển, phản xạ và đặc biệt là những tình huống thi đấu sát điểm số. Vậy nên, từ thể lực, tốc độ, sức mạnh đến khả năng đọc tình huống của đối thủ, tất cả đều được ban huấn luyện tính toán kỹ lưỡng.