Thống kê trận đấu Uzbekistan U20 1-2 Russia U20: I. Firov tỏa sáng, Russia U20 giành trọn 3 điểm
Russia U20 vượt qua Uzbekistan U20 với tỷ số 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Những khoảnh khắc quyết định
Phong độ & thống kê mùa giải
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
▶ Xem tường thuật trận đấu
Đại Ngàn
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-uzbekistan-u20-1-2-russia-u20-i-firov-toa-sang-russia-u20-gianh-tron-3-diem-468125.html