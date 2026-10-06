Võ cổ truyền Việt Nam khẳng định vị thế hàng đầu thế giới

Đội tuyển Việt Nam giành 32 Huy chương vàng tại Giải vô địch trẻ thế giới võ cổ truyền 2026. Ảnh: TTVN

Giải vô địch và vô địch trẻ thế giới võ cổ truyền Việt Nam 2026 vừa khép lại tại thành phố Cervia, tỉnh Ravenna, vùng Emilia-Romagna (Italia), với màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển Việt Nam. Kết quả này không chỉ mang ý nghĩa về thành tích mà còn cho thấy sức cạnh tranh và khả năng phát triển mạnh mẽ của võ cổ truyền Việt Nam trong cộng đồng võ thuật quốc tế.

Diễn ra từ ngày 30-9 đến 5-10, giải đấu do Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam (WFVV) phối hợp với Liên đoàn Wushu Kung Fu và Võ thuật Việt Nam - Italia (FIWuK) tổ chức. Sự kiện thu hút hơn 500 huấn luyện viên, vận động viên đến từ 29 quốc gia, tranh tài ở 378 nội dung quyền thuật và đối kháng dành cho nhiều nhóm tuổi.

Tham dự giải với 83 thành viên, trong đó có 40 vận động viên được tuyển chọn từ những gương mặt có thành tích nổi bật ở các giải đấu trong nước và quốc tế, đội tuyển Việt Nam cho thấy sự chuẩn bị bài bản và lực lượng có chất lượng chuyên môn cao.

Các võ sĩ Việt Nam thi đấu nổi bật ở cả hai nhóm nội dung quyền thuật và đối kháng. Chung cuộc, đội tuyển giành tới 33 huy chương, gồm 32 Huy chương vàng và 1 Huy chương bạc, qua đó đứng đầu bảng tổng sắp toàn đoàn.

Tỷ lệ Huy chương vàng vượt trội là dấu ấn đáng chú ý của đoàn Việt Nam tại giải đấu quy tụ các võ sĩ đến từ nhiều nền võ thuật khác nhau. Thành tích này tiếp tục cho thấy võ cổ truyền Việt Nam không chỉ được duy trì, phát triển trong nước mà còn đang tạo dấu ấn ngày càng rõ nét trên sân chơi quốc tế.

Trong số những gương mặt thi đấu nổi bật có võ sĩ Nguyễn Giang Sơn. Ở nội dung đối kháng nam hạng cân 68kg, võ sĩ Việt Nam lần lượt vượt qua các đối thủ đến từ Italia, Nigeria và Saudi Arabia để giành chức vô địch.

Hai vận động viên Thanh Hóa là Trần Thị Hậu và Trương Thị Quỳnh Vy cũng đóng góp những tấm Huy chương vàng quan trọng cho đội tuyển Việt Nam khi lần lượt đăng quang ở các hạng cân dưới 64kg nữ và dưới 60kg nữ.

Kết quả tại Italia tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam trong hệ thống thi đấu võ cổ truyền quốc tế. Việc đội tuyển giành 32 Huy chương vàng trong tổng số 33 huy chương cho thấy sự đồng đều về trình độ của các võ sĩ Việt Nam, đồng thời phản ánh hiệu quả của quá trình tuyển chọn, đào tạo và chuẩn bị lực lượng.

Quan trọng hơn, giải đấu là dịp để võ cổ truyền Việt Nam giới thiệu những giá trị đặc sắc của một môn võ được hình thành, gìn giữ và phát triển qua nhiều thế hệ.

Sự hiện diện của hơn 500 huấn luyện viên, vận động viên đến từ 29 quốc gia cũng cho thấy sức lan tỏa ngày càng lớn của võ cổ truyền Việt Nam. Những giải đấu quốc tế như tại Italia không chỉ tạo môi trường thi đấu, giao lưu chuyên môn mà còn góp phần mở rộng cộng đồng tập luyện võ cổ truyền Việt Nam ở nhiều quốc gia.

Với thành tích đứng đầu toàn đoàn, đội tuyển Việt Nam đã tạo dấu ấn nổi bật tại Giải vô địch và vô địch trẻ thế giới Võ cổ truyền Việt Nam 2026. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục quảng bá, phát triển võ cổ truyền Việt Nam, đưa những giá trị của võ Việt đến gần hơn với cộng đồng quốc tế.