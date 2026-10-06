Ruben Amorim muốn tái hợp Leny Yoro, AC Milan sẵn sàng chi lớn

Theo tờ Calciomercato, HLV Ruben Amorim đã đưa trung vệ trẻ Leny Yoro vào danh sách mục tiêu của AC Milan. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng dẫn dắt Manchester United và hiểu khá rõ năng lực của cầu thủ người Pháp.

Yoro cập bến Old Trafford từ Lille vào tháng 7/2024 với mức phí khoảng 62 triệu euro. Cầu thủ này từng được đánh giá là một trong những trung vệ trẻ giàu triển vọng nhất châu Âu, nhưng chưa thể chiếm vị trí thường xuyên trong đội hình chính.

Leny Yoro đang nhận được sự quan tâm từ AC Milan

Mùa giải này, cầu thủ 20 tuổi mới có hai lần đá chính dưới thời HLV Michael Carrick. Harry Maguire và Lisandro Martinez hiện được ưu tiên ở trung tâm hàng phòng ngự, khiến cơ hội thi đấu của Yoro bị hạn chế.

Dù vẫn còn ba năm hợp đồng, tương lai của Yoro tại Manchester United đang xuất hiện nhiều dấu hỏi. Carrick từng đánh giá rất cao tiềm năng của cậu học trò, nhưng việc ít được sử dụng có thể khiến trung vệ người Pháp cân nhắc một bến đỗ mới.

AC Milan đang tìm kiếm phương án tăng cường hàng phòng ngự sau khi không thể chiêu mộ Tiago Gabriel trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Ban lãnh đạo Rossoneri đánh giá tình hình của Yoro tại Anh có thể mở ra cơ hội cho một thương vụ khả thi.

Mức phí khoảng 50 triệu euro từng được xem là trở ngại đối với Milan. Tuy nhiên, đội bóng Serie A đã mạnh tay đầu tư trong mùa hè dưới thời chủ sở hữu Gerry Cardinale và có thể tiếp tục chi tiền nếu xác định Yoro là mục tiêu ưu tiên.

Leny Yoro được đánh giá là một trong những trung vệ trẻ giàu triển vọng

Jorge Mendes cũng được kỳ vọng đóng vai trò đáng kể trong thương vụ. Người đại diện này có mối quan hệ tốt với Milan và có thể hỗ trợ quá trình đàm phán giữa các bên. Dẫu vậy, Rossoneri không phải đội bóng duy nhất quan tâm đến Yoro. Arsenal cũng được cho là đang theo dõi trung vệ người Pháp, qua đó khiến cuộc cạnh tranh trở nên đáng chú ý hơn trong thời gian tới.

Nếu Yoro rời Old Trafford, Manchester United có thể sử dụng nguồn thu để bổ sung một trung vệ khác. Jarrad Branthwaite (Everton), Gabriel (Lecce) và Finn Jeltsch (Stuttgart) được xem là những phương án tiềm năng.

Ở phía đối diện, việc Milan bổ sung thêm nhân sự nơi hàng thủ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của Fikayo Tomori. Trung vệ người Anh từng đứng trước khả năng chia tay San Siro trong mùa hè nhưng cuối cùng vẫn ở lại.

Ruben Amorim được cho là rất muốn tái hợp với Leny Yoro tại AC Milan

Hiện tại, thương vụ Leny Yoro mới dừng ở mức theo dõi và còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Dẫu vậy, việc Ruben Amorim muốn tái hợp học trò cũ có thể khiến trung vệ 20 tuổi trở thành một trong những cái tên đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng tháng Giêng.