'Yamal không có cửa đá chính cho Barca 2012'

Tello khẳng định Lamine Yamal khó cạnh tranh suất đá chính ở đội hình Barcelona năm 2012.

Tello so sánh cầu thủ trẻ này với dàn sao lừng lẫy của đội chủ sân Camp Nou vào năm 2012. Dù công nhận tài năng vượt trội của Yamal ở thời điểm hiện tại, Tello cho rằng cầu thủ này sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn chen chân vào đội hình chính thức của Barca ở giai đoạn hoàng kim đó.

Chia sẻ trên Cadena Ser về tính khốc liệt trong việc cạnh tranh vị trí ở thời kỳ đỉnh cao của câu lạc bộ, Tello nhấn mạnh: "Lamine Yamal sẽ gặp rất nhiều khó khăn để lên được đội một. Việc tìm kiếm và chiếm lấy một suất đá chính khi đó là gian nan".

Lý giải cho quan điểm của mình, cựu chân sút người Tây Ban Nha liệt kê hàng loạt tên tuổi kiệt xuất trên hàng công Barcelona sở hữu vào năm 2012.

Tello chia sẻ: "Chúng ta đang nói về một tập thể có sự góp mặt của Lionel Messi, Neymar, David Villa, Pedrito (Pedro Rodriguez), Alexis Sanchez và nhiều ngôi sao xuất sắc khác".

Giai đoạn năm 2012 đánh dấu thời kỳ Barcelona sở hữu hàng công hùng mạnh bậc nhất lịch sử bóng đá thế giới. Việc quy tụ những cựu binh dày dạn kinh nghiệm cùng các siêu sao tầm cỡ quốc tế khiến cho ngay cả những tài năng trẻ xuất sắc cũng phải trải qua quá trình rèn luyện khắc nghiệt mới có cơ hội ra sân.

Theo Tello, sự xuất hiện của Lionel Messi ở đỉnh cao phong độ, kết hợp cùng sức mạnh bùng nổ từ Neymar, khả năng săn bàn sát thủ của David Villa, sự mẫn cán của Pedro hay tốc độ của Alexis Sanchez tạo nên một hàng tấn công gần như hoàn hảo và rất khó bị thay thế.

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