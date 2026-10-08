Lịch sử đối đầu MU vs Tottenham: Từ màn ngược dòng 5-3 đến nỗi đau Bilbao

MU vs Tottenham: Hơn một thế kỷ duyên nợ

Trước màn so tài giữa MU vs Tottenham ở vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/27, lịch sử đối đầu giữa hai đội một lần nữa được nhắc lại. Đây là cặp đấu có bề dày hơn một thế kỷ, bắt đầu từ vòng FA Cup năm 1899 khi MU còn mang tên Newton Heath. Tính tổng cộng, hai đội đã gặp nhau 207 lần, trong đó MU thắng 97, hòa 52 và thua 58.

Ở riêng giải Ngoại hạng, cuộc đối đầu trở nên cân bằng hơn trong thời gian gần đây. Trong 10 lần gặp nhau gần nhất tại Premier League, MU thắng 4, Tottenham thắng 3 và hai đội hòa 3 trận.

Cuộc tái đấu diễn ra lúc 23h30 ngày 10/10 (giờ Việt Nam) trên sân Old Trafford. Cả hai đội đều bước vào trận đấu với phong độ đáng lo ngại, khiến cuộc chạm trán này càng trở nên quan trọng với cả hai phía.

Tottenham vs MU 2001: Màn ngược dòng kinh điển của Sir Alex

Nếu cần chọn trận đấu kịch tính nhất trong lịch sử đối đầu, đó chắc chắn là cuộc gặp tại White Hart Lane ngày 29/9/2001. Tottenham của HLV Glenn Hoddle chơi lấn lướt trong hiệp một và dẫn trước 3-0 nhờ các pha lập công của Dean Richards, Les Ferdinand và Christian Ziege. Khi ấy, MU là đương kim vô địch Premier League, nhưng gần như bị đánh bại hoàn toàn trước giờ nghỉ.

Sau giờ nghỉ, Sir Alex Ferguson tung Mikaël Silvestre và Ole Gunnar Solskjær vào sân, chuyển sang sơ đồ ba tiền đạo. Andy Cole rút ngắn tỷ số chỉ ít giây sau khi hiệp hai bắt đầu. Laurent Blanc tiếp tục ghi bàn từ pha phạt góc của David Beckham, trước khi Ruud van Nistelrooy đánh đầu gỡ hòa 3-3.

Juan Sebastián Verón đưa MU vượt lên, rồi Beckham khép lại màn ngược dòng ngoạn mục bằng cú vô-lê ở những phút cuối, ấn định chiến thắng 5-3. Sau trận, Sir Alex từ chối tiết lộ ông đã nói gì với các học trò trong giờ nghỉ.

MU vs Tottenham 2009: Năm của những màn ngược dòng

Năm 2009 chứng kiến hai cuộc đối đầu đáng nhớ giữa MU và Tottenham. Ngày 1/3/2009, hai đội gặp nhau trong trận chung kết League Cup, cũng là trận chung kết đầu tiên trong lịch sử đối đầu. Sau 120 phút hòa 0-0, MU của Sir Alex giành chiến thắng 4-1 trên chấm luân lưu để nâng cúp.

Chưa đầy hai tháng sau, ngày 25/4/2009, Old Trafford lại chứng kiến một màn ngược dòng khác. Tottenham của HLV Harry Redknapp dẫn trước 2-0 sau hiệp một nhờ các pha lập công của Darren Bent và Luka Modrić, khi hàng thủ MU để lộ nhiều sơ hở.

Tuy nhiên, Quỷ đỏ đã bùng nổ trong hiệp hai và ghi liền 5 bàn để thắng 5-2. Kết quả này giúp MU tiến gần hơn tới chức vô địch Premier League mùa giải 2008/09.

MU vs Tottenham 2020: Thảm họa 1-6 tại Old Trafford

Ngày 4/10/2020 là một trong những ngày đen tối nhất lịch sử MU tại Premier League. Trận đấu khởi đầu thuận lợi khi Bruno Fernandes mở tỷ số trên chấm phạt đền sau pha phạm lỗi của Davinson Sánchez với Anthony Martial. Tuy nhiên, Tanguy Ndombele gỡ hòa chỉ hai phút sau, trước khi Son Heung-min đưa Tottenham vượt lên ở phút thứ 7.

Bước ngoặt đến ở phút 28, khi Martial nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống va chạm với Erik Lamela. Tottenham tận dụng triệt để lợi thế hơn người. Harry Kane và Son mỗi người ghi thêm một bàn để nâng tỷ số lên 4-1 ngay trong hiệp một.

Sang hiệp hai, Serge Aurier ghi bàn thứ năm, còn Kane hoàn tất cú đúp trên chấm phạt đền để ấn định chiến thắng 6-1. Đây là lần đầu tiên Tottenham ghi 6 bàn tại Old Trafford. Với MU, thất bại này ngang bằng trận thua 1-6 trước Man City năm 2011, trận thua sân nhà đậm nhất của họ tại Premier League. Chiến thắng ấy càng thêm ngọt ngào với HLV Jose Mourinho, người từng dẫn dắt MU.

Tottenham vs MU 2024/25: Spurs bốn lần khiến Quỷ đỏ ôm hận

Mùa giải 2024/25 là quãng thời gian Tottenham hoàn toàn làm chủ cuộc đối đầu. Họ thắng 3-0 ngay tại Old Trafford ngày 29/9/2024, rồi đánh bại MU 4-3 ở tứ kết League Cup và tiếp tục thắng 1-0 tại Premier League vào tháng 2/2025. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa 1959/60, Tottenham thắng MU ba trận liên tiếp tại giải VĐQG.

Đỉnh điểm của chuỗi trận này là trận chung kết Europa League ngày 21/5/2025 tại sân San Mamés, Bilbao. Cuối hiệp một, Pape Sarr tạt bóng vào khu vực cột gần, bóng chạm Luke Shaw rồi đến chân Brennan Johnson, người kịp đệm bóng qua vạch vôi để mở tỷ số. MU dồn lên trong phần còn lại của trận đấu nhưng không thể gỡ hòa.

Chiến thắng 1-0 giúp Tottenham chấm dứt 17 năm không có danh hiệu, đồng thời có chức vô địch châu Âu đầu tiên kể từ năm 1984. Ngược lại, MU mất luôn tấm vé dự Champions League, khép lại mùa giải tệ nhất của họ tại Ngoại hạng Anh trong nửa thế kỷ. Đây cũng là trận thua thứ 4 của Quỷ đỏ trước Tottenham trong mùa giải ấy.

MU vs Tottenham 2025/26: Quỷ đỏ chấm dứt chuỗi trận không thắng

Ở lượt đi mùa 2025/26 tại Tottenham Hotspur Stadium ngày 8/11/2025, Bryan Mbeumo đánh đầu mở tỷ số cho MU ở phút 32. Tottenham vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai và gỡ hòa ở phút 84 nhờ pha dứt điểm của Mathys Tel, trước khi Richarlison đưa đội chủ nhà vượt lên ngay đầu thời gian bù giờ.

Tuy nhiên, kịch tính vẫn chưa dừng lại. Ở phút 90+6, Matthijs de Ligt đánh đầu từ quả phạt góc của Bruno Fernandes, mang về trận hòa 2-2 cho MU. Bàn thắng này cũng chấm dứt chuỗi 4 trận thua liên tiếp của Quỷ đỏ trước Tottenham.

Lượt về tại Old Trafford ngày 7/2/2026 chứng kiến MU giành chiến thắng 2-0. Tottenham phải chơi thiếu người từ phút 29 khi đội trưởng Cristian Romero nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm với Casemiro. Mbeumo mở tỷ số ở phút 38 từ một pha phạt góc được dàn xếp, còn Bruno Fernandes ấn định chiến thắng ở phút 80. Kết quả này giúp MU chấm dứt chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng Tottenham.

Nhận định MU vs Tottenham: Quỷ đỏ quyết tìm lại niềm vui

MU chưa thể hiện được phong độ tương xứng với kỳ vọng trong giai đoạn đầu mùa. Sau 5 trận tại Ngoại hạng Anh, Quỷ đỏ có 1 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại, ghi 8 bàn nhưng cũng để thủng lưới 8 lần. Sau chiến thắng tưng bừng 5-2 trước Ipswich, MU lần lượt hòa Everton 2-2, thua Man City 0-1 và chỉ có được trận hòa 1-1 trên sân Fulham.

Dù vậy, xét về khả năng tạo sức ép, MU vẫn cho thấy nhiều tín hiệu tích cực hơn đối thủ. Đội chủ nhà đang ghi trung bình 1,6 bàn mỗi trận tại Premier League. Bruno Fernandes tiếp tục giữ vai trò quan trọng với 3 bàn thắng và 1 kiến tạo, trong khi Bryan Mbeumo cũng đóng góp 2 bàn, mang đến thêm một phương án tạo đột biến cho MU.

Tottenham đang trải qua giai đoạn thậm chí khó khăn hơn khi chưa thắng trận nào sau 5 vòng. Spurs hòa 2, thua 3, chỉ ghi được 2 bàn và nhận 8 bàn thua. Hai trận hòa 0-0 liên tiếp trước Nottingham Forest và Everton phần nào cho thấy khả năng phòng ngự của họ. Tuy nhiên, hàng công lại thiếu hiệu quả rõ rệt, và ở vòng gần nhất, Tottenham dù ghi được hai bàn vẫn thua Aston Villa 2-3.

Phong độ tấn công nghèo nàn là vấn đề lớn nhất của đội khách, khi Tottenham chỉ ghi trung bình 0,4 bàn mỗi trận sau 5 vòng. Khi làm khách tại Old Trafford, Spurs nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn, duy trì đội hình thấp và chờ cơ hội phản công. Nếu MU có bàn mở tỷ số, Tottenham buộc phải dâng cao đội hình, và khi đó đội chủ nhà sẽ có thêm nhiều khoảng trống để khai thác.

Tình hình lực lượng MU vs Tottenham

MU đang gặp nhiều khó khăn về lực lượng khi Noussair Mazraoui, Patrick Dorgu, Benjamin Šeško, Amad Diallo, Tom Heaton, Manuel Ugarte và Matthijs de Ligt đều chấn thương. Kobbie Mainoo cũng nằm trong danh sách này nhưng vẫn được kỳ vọng kịp trở lại. Việc vắng de Ligt, người từng ghi bàn gỡ hòa vào lưới Tottenham ở lượt đi mùa trước, khiến hàng thủ đội chủ nhà mất đi một phương án chắc chắn.

Tottenham phải thi đấu mà không có Jan Paul van Hecke, Pedro Porro, Mykhaylo Mudryk, Xavi Simons, Wilson Odobert và Dejan Kulusevski. Danh sách vắng mặt dài khiến đội khách thiếu đi nhiều phương án sáng tạo ở hàng công, vốn là điểm yếu lớn nhất của họ ở thời điểm hiện tại.

Phong độ và lịch sử đối đầu MU vs Tottenham

MU có 1 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại trong 5 trận gần nhất, ghi 8 bàn và để thủng lưới 8 lần. Đội chủ nhà thi đấu thiếu ổn định ở cả hai đầu sân, nhưng vẫn duy trì được khả năng ghi bàn.

Tottenham có 2 trận hòa và 3 thất bại trong 5 trận gần nhất, chỉ ghi 2 bàn và để thủng lưới 8 lần. Đội khách chưa biết đến chiến thắng ở mùa giải mới và đang gặp khó trong khâu dứt điểm.

Lịch sử đối đầu gần đây lại nghiêng về Tottenham. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất trên mọi đấu trường, Tottenham thắng 3, hòa 1 và chỉ thua 1, trong đó có chiến thắng ở trận chung kết Europa League 2025.

Đội hình dự kiến MU vs Tottenham

MU có thể sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với Senne Lammens trong khung thành. Hàng thủ gồm Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez và Luke Shaw. Kobbie Mainoo cùng Youri Tielemans đá cặp ở tuyến giữa, phía trên là bộ ba Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes và Marcus Rashford hỗ trợ cho Matheus Cunha.

Tottenham nhiều khả năng cũng đá 4-2-3-1 với Antonín Kinský bắt chính. Bộ tứ phòng ngự gồm Archie Gray, Marcos Senesi, Micky van de Ven và Andrew Robertson. Rodrigo Bentancur cùng Sandro Tonali án ngữ tuyến giữa, trong khi Sávio, Mateus Fernandes và Omar Marmoush hỗ trợ cho Dominic Solanke trên hàng công.

MU vs Tottenham: Old Trafford chờ thêm một chiến thắng

Từ màn ngược dòng 5-3 năm 2001, chiến thắng 5-2 năm 2009 cho đến thảm họa 1-6 và nỗi đau Bilbao, cuộc đối đầu giữa MU và Tottenham luôn chứa đựng nhiều bất ngờ. Sau quãng thời gian dài bị Spurs áp đảo, Quỷ đỏ đã lấy lại thế cân bằng bằng trận hòa nghẹt thở và chiến thắng thuyết phục ở mùa giải trước.

MU của hiện tại chưa thực sự ổn định, nhưng vẫn có lợi thế rõ rệt về phong độ tấn công và sân bãi. Tottenham đủ khả năng gây khó khăn nếu duy trì được sự tập trung ở hàng thủ, nhưng hàng công thiếu sắc bén khiến cơ hội giành trọn 3 điểm của đội khách không được đánh giá cao.

Dự đoán tỷ số MU vs Tottenham

MU có lợi thế sân nhà, hiệu suất ghi bàn tốt hơn và vừa đánh bại Tottenham ở lần gặp gần nhất. Bruno Fernandes và Bryan Mbeumo đều đang có phong độ cao, đủ sức tạo khác biệt trước hàng thủ đội khách.

Tottenham là đội bóng khó chịu khi tổ chức phòng ngự chặt chẽ, nhưng việc chỉ ghi 2 bàn sau 5 vòng cho thấy họ đang thiếu một nguồn bàn thắng ổn định. Nếu MU tận dụng tốt cơ hội, Quỷ đỏ có nhiều cơ sở để giành chiến thắng trên sân nhà.

Dự đoán tỷ số: MU 2-1 Tottenham.