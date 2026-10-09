Cập nhật Bảng xếp hạng Cúp C1 Đông Nam Á mới nhất: CA Hà Nội chiếm ưu thế, bóng đá Việt Nam sáng cửa đi tiếp

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CAHN thắng tối thiểu Lion City Sailors trên đất Singapore

CAHN giành chiến thắng 1-0 trước Lion City Sailors trong trận đấu tối 8/10. Leonardo Artur ghi bàn thắng duy nhất, giúp đại diện Việt Nam vượt qua đội chủ nhà Singapore.

Điểm mới ở mùa giải 2026/27 nằm ở việc quy mô giải đấu đã nâng lên 14 đội, cho phép cả 4 đội dẫn đầu mỗi bảng giành quyền đi tiếp. Thể thức này mang lại lợi thế không nhỏ cho hai đại diện bóng đá Việt Nam là CAHN và CA TP.HCM trên hành trình tiến sâu.

Ở lượt trận vừa qua, CA TP.HCM cũng để lại màn trình diễn đầy hứa hẹn trong chuyến làm khách trước Ratchaburi (Thái Lan). Dù làm chủ thế trận và vươn lên dẫn 1-0 trong phần lớn thời gian, đại diện Việt Nam lại đánh rơi chiến thắng đầy tiếc nuối khi để đối thủ gỡ hòa ở những phút cuối.

Bảng xếp hạng cúp C1 Đông Nam Á 2026/27 mới nhất: