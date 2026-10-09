Chuyện gì đang xảy ra với Mbappe tại Real?

Kylian Mbappe mâu thuẫn gay gắt với ban lãnh đạo và HLV Mourinho.

Mọi thứ ở phòng thay đồ sân Bernabeu dường như đang mất kiểm soát. Theo các nguồn tin được rò rỉ từ phía ê-kíp thân cận của Mbappe, họ nhận thấy cơ hội giành Quả bóng Vàng (Ballon d'Or) của anh đang trở nên xa vời.

Bản thân chân sút người Pháp không hiểu vì sao mình lại thiếu đi sự hỗ trợ từ phía câu lạc bộ cũng như các đồng đội. Anh cảm thấy bị bỏ rơi, điều này đối lập hoàn toàn với sự ủng hộ toàn diện mà Real Madrid từng dành cho Vinícius Júnior vào năm 2024.

Đó là thời điểm đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thậm chí quyết định tẩy chay buổi lễ trao giải Quả bóng Vàng để bảo vệ ngôi sao người Brazil. Bên cạnh mâu thuẫn với cấp thượng tầng, "yếu tố Mourinho" trên băng ghế chỉ đạo càng làm cho tình hình thêm căng thẳng.

Vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha không hài lòng với những phát biểu của Mbappé trong giai đoạn khó khăn trước đợt tập trung ĐTQG, cũng như các bài phỏng vấn liên quan đến giải thưởng Quả bóng Vàng của tiền đạo này.

Trước đợt tập trung, hai bên thậm chí có một cuộc trao đổi căng thẳng và kết thúc với kết quả không mấy tốt đẹp. Cuộc hội ngộ sau đợt tập trung ĐTQG diễn ra trong bầu không khí lạnh nhạt. Mối quan hệ giữa HLV Mourinho và Mbappe hiện rạn nứt, và khoảng cách giữa đôi bên ngày càng nới rộng.

Điều đáng buồn nhất với Mbappe là anh có thể cân nhắc khả năng rời Real vào năm 2027, theo một số nguồn tin từ Marca. Nếu Real tiếp tục trắng tay danh hiệu, viễn cảnh Mbappe rời đi rất dễ xảy ra.

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