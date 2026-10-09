Đình Bắc bị treo giò hai trận đầu tại Asian Cup 2027

Đình Bắc sẽ không thể cùng tuyển Việt Nam thi đấu hai trận đầu tiên gặp UAE và Hàn Quốc

Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch VCK Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia mà không có sự tham gia thi đấu của chân sút chủ lực Nguyễn Đình Bắc trong hai lượt trận đầu tiên.

Nguyên nhân xuất phát từ tấm thẻ đỏ trực tiếp mà tiền đạo sinh năm 2004 phải nhận ở những phút cuối trận tranh hạng ba giải U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc.

Sau sự việc này, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã đưa ra án phạt cấm thi đấu hai trận quốc tế chính thức tiếp theo kèm mức phạt 1.000USD đối với Đình Bắc.

Do đây là kì U23 châu Á cuối cùng mà cầu thủ này đủ tuổi tham dự, án treo giò không thể thực hiện ở cấp độ trẻ mà được chuyển tiếp lên cấp độ đội tuyển quốc gia theo đúng quy định của AFC.

Nhiều ý kiến từng cho rằng Đình Bắc đã chấp hành một phần án phạt khi vắng mặt trong trận gặp Malaysia hồi tháng 3, song AFC đã xác định việc anh ngồi ngoài trận đó hoàn toàn do quyết định chiến thuật của HLV Kim Sang-sik.

Bên cạnh đó, án phạt cũng không được cấn trừ tại FIFA ASEAN Cup 2026 vừa qua, bởi giải đấu này dù tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA nhưng mang tính chất giao hữu quốc tế trong hệ thống FIFA Days, không thuộc các giải đấu chính thức áp dụng chế tài kỉ luật của AFC.

Điều này đồng nghĩa Đình Bắc sẽ phải vắng mặt trong trận ra quân gặp UAE vào ngày 10.1.2027 và cuộc chạm trán Hàn Quốc vào ngày 15.1.2027. Nếu được triệu tập, Đình Bắc mới có thể tái xuất ở lượt trận đấu cuối vòng bảng gặp Yemen vào ngày 20.1.2027.

Sự thiếu vắng này được xem là tổn thất nặng nề đối với HLV Kim Sang-sik trong bối cảnh bảng E còn có sự góp mặt của UAE và một Hàn Quốc vượt trội về đẳng cấp.

Tại các giải đấu gần đây như U23 châu Á 2026 hay FIFA ASEAN Cup 2026, Đình Bắc đã chứng minh tầm ảnh hưởng lớn nhờ tốc độ, khả năng tạo đột biến, cũng như màn trình diễn chói sáng với nhiều bàn thắng và kiến tạo quan trọng.

Để khỏa lấp khoảng trống mà Đình Bắc để lại, ban huấn luyện tuyển Việt Nam sẽ phải tính toán đến các phương án thay thế trên hàng công như Tiến Linh, Tuấn Hải, Minh Hoàng, Hoàng Hên, Gia Hưng hay chờ đợi sự hồi phục phong độ của tiền đạo Nguyễn Xuân Son.

Dù gặp bất lợi lớn ở giai đoạn đầu, sự chuẩn bị kĩ lưỡng về chiến thuật được kì vọng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua giai đoạn thử thách trước khi đón sự trở lại của ngôi sao trẻ sinh năm 2004.