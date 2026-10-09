Cảnh sát triển khai lực lượng bảo vệ Man City trước đại chiến Liverpool

"Chúng tôi đã có phương án bảo đảm an ninh phù hợp", cảnh sát vùng Merseyside khẳng định sau khi phát hiện lời kêu gọi CĐV Liverpool tập trung đón xe buýt chở cầu thủ Man City trước trận đấu tại Anfield.

Tờ SunSport cho hay, một bài đăng lan truyền trên mạng xã hội kêu gọi người hâm mộ Liverpool tập trung dọc đường Anfield Road khoảng 2 giờ trước trận đấu, mang theo cờ, biểu ngữ, pháo sáng và cả đồ uống đóng chai. Điều này khiến nhà chức trách lo ngại màn đón tiếp có thể vượt khỏi giới hạn cổ vũ thông thường.

Xe buýt chở cầu thủ Man City bị CĐV quá khích Liverpool tấn công khi đến Anfield dự trận tứ kết Champions League ngày 4/4/2018. Ảnh: EPA.

Mối lo ấy không phải không có cơ sở. Tháng 4/2018, xe buýt chở Man City từng bị một nhóm CĐV Liverpool ném chai lọ, lon bia và pháo sáng khi đến Anfield dự trận tứ kết lượt đi Champions League.

Vụ tấn công khiến phương tiện hư hỏng nặng, không thể tiếp tục sử dụng, buộc đội khách phải bố trí xe khác để trở về Manchester.

Liverpool khi đó công khai xin lỗi HLV Pep Guardiola cùng toàn đội Man City, đồng thời lên án hành vi quá khích. Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) sau đó phạt CLB 20.000 euro vì vụ tấn công xe buýt, cùng 6.000 euro cho những vi phạm khác liên quan đến pháo sáng và ném vật thể.

Những căng thẳng giữa 2 đội chưa dừng lại. Tháng 10/2022, xe buýt Man City tiếp tục bị hư hại trong chuyến làm khách tại Anfield. Đến năm 2024, cảnh sát phải triển khai phương án phòng ngừa nguy cơ tương tự, trong đó có việc thay đổi lộ trình di chuyển của đội khách.

Lần này, bầu không khí càng nóng sau khi Ủy ban độc lập kết luận Man City vi phạm nghiêm trọng các quy định tài chính của Ngoại hạng Anh. Đội chủ sân Etihad bác bỏ những cáo buộc và đã kháng cáo, nhưng phán quyết vẫn gây phản ứng mạnh từ người hâm mộ các CLB đối địch, đặc biệt là Liverpool.

Dù vậy, phía Liverpool cho biết công tác chuẩn bị trận đấu vẫn diễn ra bình thường. CLB tiếp tục phối hợp với cảnh sát và các nhóm CĐV nhằm bảo đảm an toàn, trong khi lực lượng chức năng khẳng định sẽ triển khai phương án an ninh phù hợp.

Trận ‘đại chiến’ Liverpool - Man City diễn ra lúc 22h30 ngày 11/10 (giờ Hà Nội), thuộc vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026-2027.