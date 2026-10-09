Thiago Messi được ưu ái đặc biệt

Thiago là người con đầu của Messi.

Hôm 7/10, trận đấu tri ân và lời phát biểu chia tay đội tuyển Argentina của Messi tại sân Monumental khép lại hành trình 21 năm khoác áo Albiceleste. Sau trận, các cầu thủ đội tuyển quốc gia Argentina dành cử chỉ xoa đầu và những cái ôm ấm áp cho Thiago, cậu con trai cả của Lionel Messi.

Chỉ có Thiago nhận được sự ưu ái đặc biệt này. Theo Record, điều này xuất phát từ việc dàn sao Argentina hiểu rõ trong số những người con của Messi, Thiago chính là người chịu ảnh hưởng tâm lý nặng nề nhất trước những sóng gió trong sự nghiệp của cha mình ở đội tuyển quốc gia.

Thiago sinh ngày 2/11/2012 tại Barcelona, vào thời điểm Messi được tôn sùng tại xứ Catalonia. Nhưng khi gia đình trở về Argentina, bầu không khí xung quanh Messi trở nên ngột ngạt.

Khi mới 6 tuổi, vào giai đoạn 2017-2018, Thiago từng ngây thơ hỏi Messi: "Tại sao ở Argentina, có những người lại muốn 'giết' cha?"

Cậu bé chứng kiến trọn vẹn toàn bộ những đau khổ, áp lực và sự dằn vặt mà cha mình phải trải qua ngay từ những ngày đầu. Để rồi, sau tất cả những thăng trầm, Thiago được tận mắt nhìn thấy sự trân trọng, tình yêu thương và lòng biết ơn người dân Argentina dành cho Messi.

Messi khóc Trước trận đấu cuối cùng trong màu áo tuyển Argentina gặp Benin sáng 7/10, những khoảnh khắc của Lionel Messi nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ trên X.