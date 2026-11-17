Hôi miệng là vấn đề khiến không ít người cảm thấy mất tự tin trong giao tiếp. Ảnh: Freepik.

Hôi miệng là vấn đề khiến nhiều người mất tự tin trong giao tiếp nhưng thường ngại chia sẻ. Khi gặp tình trạng này, không ít người tìm đến kẹo cao su, viên ngậm hoặc nước xịt thơm miệng để khử mùi tức thời. Tuy nhiên, những giải pháp này chỉ che giấu triệu chứng, không xử lý được nguyên nhân.

Đáng chú ý, ngay cả khi duy trì thói quen đánh răng thường xuyên, hơi thở vẫn có thể có mùi khó chịu. Theo bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh Đức, khoa Răng Hàm Mặt - Mắt, Bệnh viện Nhân dân 115, khoảng 85-90% trường hợp hôi miệng bắt nguồn từ khoang miệng.

Tình trạng này chủ yếu liên quan đến các hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi (VSCs), được tạo ra khi vi khuẩn kỵ khí phân hủy thức ăn thừa, dịch tiết và tế bào chết.

"Thủ phạm" gây hôi miệng

Bác sĩ Anh Đức phân tích một trong những nguyên nhân phổ biến gây hôi miệng là bợn bám trên bề mặt lưỡi. Lưng lưỡi có cấu trúc nhám, gồ ghề với hàng nghìn nhú gai nhỏ, tạo điều kiện cho vi khuẩn và tế bào chết tích tụ. Quá trình phân hủy những chất này tạo ra mùi khó chịu, ngay cả ở người có răng và nướu khỏe mạnh.

Bên cạnh đó, đánh răng không đúng cách hoặc không làm sạch kẽ răng cũng khiến thức ăn và mảng bám tồn đọng. Vi khuẩn phân hủy những chất này, hình thành mảng bám và cao răng, gây kích ứng nướu.

Các bệnh lý như viêm nướu, viêm nha chu cũng là nguyên nhân đáng chú ý. Khi nướu sưng đỏ, chảy máu hoặc hình thành các túi nha chu quanh chân răng, vi khuẩn kỵ khí có điều kiện tích tụ và phát triển, tạo ra mùi hôi dai dẳng.

Tình trạng sâu răng và nhiễm trùng răng cũng có thể khiến hơi thở có mùi. Những lỗ sâu chưa được điều trị, răng chết tủy, hoại tử, áp-xe chân răng hoặc răng khôn mọc lệch khiến thức ăn dễ mắc lại, tạo thành những ổ viêm nhiễm kéo dài.

Khoảng 80-90% trường hợp hôi miệng có nguyên nhân từ chính khoang miệng. Ảnh: Shutterstock.

Một nguyên nhân khác ít được chú ý là chứng khô miệng do giảm tiết nước bọt. Bình thường, nước bọt giúp làm sạch khoang miệng, cuốn trôi thức ăn và hạn chế sự phát triển của vi khuẩn. Khi lượng nước bọt suy giảm do uống ít nước, thở bằng miệng khi ngủ hoặc tác dụng phụ của thuốc, vi khuẩn có thể phát triển mạnh hơn, làm tăng nguy cơ hôi miệng.

"Việc thường xuyên sử dụng hành, tỏi và các thực phẩm có mùi nồng, hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia hoặc cà phê đều có thể khiến hơi thở khó chịu", bác sĩ Đức nói.

Không phải mọi trường hợp hôi miệng đều xuất phát từ răng và nướu. Khoảng 10-15% trường hợp có thể liên quan đến những bệnh lý ngoài khoang miệng như viêm xoang mạn tính với dịch mủ chảy xuống họng, sỏi amidan, bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD) hoặc các rối loạn chuyển hóa toàn thân như đái tháo đường, suy gan, suy thận.

Làm gì khi đánh răng vẫn không hết hôi miệng?

Để cải thiện hơi thở lâu dài, bác sĩ Đức cho hay người dân cần xác định và xử lý nguyên nhân gây mùi, thay vì chỉ sử dụng các sản phẩm tạo hương thơm để che lấp triệu chứng.

Trước hết, cần duy trì thói quen đánh răng ít nhất 2 lần mỗi ngày bằng kem đánh răng chứa fluoride. Khi chải răng, nên đặt bàn chải nghiêng khoảng 45 độ sát viền nướu, thực hiện động tác xoay tròn nhẹ nhàng ở mặt ngoài, mặt trong và mặt nhai. Mỗi lần chải răng nên kéo dài ít nhất 2 phút.

Việc làm sạch kẽ răng cũng rất quan trọng. Bàn chải thông thường chỉ làm sạch được khoảng 60% bề mặt răng, do đó thức ăn và mảng bám ở những vị trí khó tiếp cận có thể vẫn tồn tại. Người dân nên sử dụng chỉ nha khoa hoặc tăm nước hàng ngày để làm sạch các kẽ răng.

Nếu mùi hôi vẫn xuất hiện sau 2 tuần đánh răng kỹ lưỡng, người dân cần đi thăm khám. Ảnh: Reader's Digest.

Đặc biệt, không nên bỏ qua việc vệ sinh mặt lưng lưỡi. Có thể sử dụng dụng cụ cạo lưỡi chuyên dụng hoặc mặt chải lưỡi của bàn chải, nhẹ nhàng kéo từ phía cuống lưỡi ra ngoài 1-2 lần mỗi ngày để loại bỏ bợn trắng và vi khuẩn tích tụ.

Uống đủ nước cũng góp phần duy trì độ ẩm trong khoang miệng, hỗ trợ hoạt động của tuyến nước bọt. Người dân có thể nhai kẹo cao su không đường chứa xylitol để kích thích tiết nước bọt, hạn chế tình trạng khô miệng.

Đối với nước súc miệng, nên lựa chọn sản phẩm phù hợp, ưu tiên loại không chứa cồn để hạn chế nguy cơ khô rát niêm mạc. Một số sản phẩm có hoạt chất kháng khuẩn hoặc chứa ion kẽm (zinc) giúp trung hòa các hợp chất lưu huỳnh gây mùi.

Ngoài ra, cần hạn chế hút thuốc lá, sử dụng cà phê, rượu bia và các thực phẩm có mùi nồng. Tăng cường rau củ quả có độ giòn như táo, cà rốt, cần tây cũng giúp kích thích cơ học trong quá trình nhai và hỗ trợ làm sạch bề mặt răng.

Theo bác sĩ Đức, người dân không nên âm thầm chịu đựng hoặc lạm dụng các sản phẩm xịt thơm miệng khi tình trạng hôi miệng kéo dài. Việc thăm khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt giúp xác định nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp.

Người dân nên đến cơ sở y tế kiểm tra nếu hơi thở có mùi kéo dài trên 2 tuần dù đã duy trì vệ sinh răng miệng kỹ lưỡng. Đặc biệt, cần chú ý khi xuất hiện các dấu hiệu như nướu sưng đỏ, đau rát, dễ chảy máu khi đánh răng hoặc chảy mủ.

Những biểu hiện như xuất hiện lỗ sâu răng, răng lung lay, ê buốt khi ăn đồ nóng hoặc lạnh cũng cần được kiểm tra. Ngoài ra, cảm giác đắng miệng, khô khát liên tục, vị kim loại hoặc vị tanh khó chịu trong miệng là những dấu hiệu không nên bỏ qua.

Trường hợp hôi miệng đi kèm đau rát họng, thường xuyên khạc ra những hạt trắng nhỏ có mùi hôi (sỏi amidan), ợ nóng hoặc ợ chua, người bệnh cũng nên đi khám để tìm nguyên nhân.