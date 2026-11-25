Năm lớp 11, cô gái được bác sĩ chẩn đoán viêm tuyến giáp, hướng dẫn tái khám định kỳ mỗi năm. Trong lần thăm khám gần đây tại Bệnh viện Đa khoa An Việt, ThS.BS Phạm Thanh Thưởng phát hiện những dấu hiệu bất thường qua siêu âm. Tổn thương dạng lan tỏa, chiếm gần như toàn bộ thùy trái tuyến giáp. Hai bên cổ xuất hiện nhiều hạch mất cấu trúc bình thường, nghi ngờ di căn.

Sau khi đánh giá tình trạng bệnh, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp, kết hợp nạo vét hạch cổ hai bên.

Theo bác sĩ Thưởng, đây là trường hợp tương đối phức tạp bởi tổn thương không hình thành một khối u khu trú rõ ràng mà lan rộng gần như toàn bộ thùy trái tuyến giáp.

Hình ảnh siêu âm cho thấy tổn thương tăng âm, có các cấu trúc dạng vôi hóa, khiến việc xác định bản chất gặp khó khăn. Bệnh nhân lại có tiền sử được chẩn đoán viêm tuyến giáp và theo dõi nhiều năm.

Bác sĩ Thưởng giải thích tình trạng bệnh cho người nhà cô gái. (Ảnh: Hải Loan)

“Việc xuất hiện nhiều hạch cổ bất thường ở cả hai bên khiến chúng tôi phải đánh giá kỹ để xác định bản chất tổn thương, từ đó lựa chọn phương án điều trị phù hợp”, bác sĩ Thưởng cho biết.

Trước ca mổ, các bác sĩ siêu âm định vị hệ thống hạch cổ. Những vị trí nghi ngờ được xác định và đánh dấu trực tiếp trên vùng cổ bệnh nhân nhằm hỗ trợ phẫu thuật viên kiểm soát phạm vi can thiệp.

Theo bác sĩ Thưởng, bước này đặc biệt quan trọng với những trường hợp có nhiều hạch bất thường ở hai bên cổ. Việc xác định trước vị trí tổn thương giúp bác sĩ xây dựng kế hoạch phẫu thuật, lựa chọn đường mổ phù hợp và hạn chế nguy cơ bỏ sót hạch di căn.

Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ xác nhận bệnh nhân mắc ung thư tuyến giáp ở cả hai thùy. Đáng chú ý, tổn thương tại thùy trái có xâm nhập mạch máu và vỏ tuyến giáp. Ở thùy phải, các bác sĩ phát hiện thêm một ổ ung thư kích thước khoảng 3 mm.

Trong tổng số 83 hạch được lấy ra, có tới 25 hạch chứa tế bào ung thư. Cụ thể, 17/24 hạch nhóm VI, 2/21 hạch cổ phải và 6/38 hạch cổ trái có di căn.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân sẽ tiếp tục được điều trị iod phóng xạ theo chỉ định chuyên môn nhằm kiểm soát bệnh và giảm nguy cơ tái phát.

Từ trường hợp này, bác sĩ Thưởng lưu ý ung thư tuyến giáp ở người trẻ không phải lúc nào cũng được phát hiện ở giai đoạn sớm. Tuổi đời còn trẻ không đồng nghĩa bệnh diễn biến nhẹ hoặc không có nguy cơ di căn.

Một điểm dễ khiến người bệnh chủ quan là chức năng tuyến giáp vẫn bình thường. Theo bác sĩ, các chỉ số hormone chỉ phản ánh hoạt động chức năng của tuyến giáp, không đủ để kết luận tổn thương tại cơ quan này là lành tính hay ác tính.

Muốn xác định bản chất tổn thương, người bệnh cần được thăm khám, siêu âm và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu khi có chỉ định. Đặc biệt, những bất thường ở vùng cổ, tuyến giáp hoặc hạch cổ cần được kiểm tra, không nên chỉ dựa vào việc cơ thể chưa xuất hiện triệu chứng hay kết quả xét nghiệm hormone bình thường để yên tâm.

Bác sĩ khuyến cáo người dân duy trì khám sức khỏe định kỳ, chủ động kiểm tra khi phát hiện bất thường ở vùng cổ. Với người đã được chẩn đoán có tổn thương tuyến giáp, việc tái khám cần thực hiện đúng lịch hẹn để bác sĩ theo dõi những thay đổi và có hướng xử trí kịp thời.

“Điều trị ung thư không chỉ dừng lại ở một ca phẫu thuật mà là hành trình lâu dài, đòi hỏi người bệnh được tư vấn, điều trị bổ sung và theo dõi định kỳ. Sau điều trị, bệnh nhân cần có bác sĩ đồng hành, nắm rõ tiền sử và diễn biến bệnh để xây dựng kế hoạch chăm sóc phù hợp”, bác sĩ Thưởng nói.