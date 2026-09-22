Lung linh đêm hội Thành Tuyên

Hội tụ dưới ánh đèn

Tối 20-9, Quảng trường Nguyễn Tất Thành trở thành điểm hẹn của Nhân dân và du khách trong lễ khai mạc Lễ hội Thành Tuyên năm 2026. Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại biểu các địa phương trong nước cùng các đoàn đại biểu quốc tế đến từ Lào, Trung Quốc, Hàn Quốc và 53 thí sinh Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026 và hàng nghìn người dân, du khách cũng có mặt từ sớm đã tạo nên dấu ấn đặc biệt cùng hòa vào không khí rộn ràng của mùa lễ hội.

Khoảnh khắc được mong chờ trong chương trình là nghi thức “Thắp sáng ước mơ”. Khi những ánh sáng được thắp lên, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh cùng gửi gắm những ước vọng tốt đẹp về một tương lai tươi sáng, về tinh thần đoàn kết và niềm tin vào thế hệ trẻ. Dịp này, các đồng chí đã trao tặng 100 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vững bước trên hành trình học tập.

Mô hình trung thu diễn diễu trong Lễ khai mạc đêm hội Thành Tuyên.

Sau khoảnh khắc xúc động, không gian trở lại náo nhiệt với chương trình nghệ thuật “Thành Tuyên bừng sáng” với 2 chương “Điểm hẹn mùa Thu” và “Hội ngộ dưới ánh trăng” đưa khán giả đến thế giới âm nhạc nhiều màu sắc, hòa cùng ánh sáng sân khấu và tiếng reo vui của hàng nghìn người. Những giai điệu quen thuộc, sự xuất hiện của các nghệ sĩ và không khí sôi động dưới quảng trường tạo nên một đêm khai hội giàu cảm xúc.

Từ sân khấu, âm nhạc tiếp tục lan ra những tuyến phố khi 40 mô hình đèn Trung thu được lựa chọn từ các cuộc thi tại địa phương nối nhau diễn diễu. Những chiếc đèn đủ hình dáng, màu sắc lần lượt xuất hiện giữa dòng người, tạo thành tâm điểm của những ánh nhìn. Có mô hình mang dáng hình quen thuộc của đời sống hay được cách điệu bằng những ý tưởng mới, mỗi tác phẩm đều là công sức của những người nghệ nhân tài ba đã dành nhiều ngày để cùng nhau thiết kế, dựng khung, tạo hình, trang trí.

Anh Benjamin Bowman, du khách đến từ Pháp bày tỏ: “Đây là lần thứ hai tôi đến Việt Nam và thăm các điểm du lịch nổi tiếng của miền Bắc. Nếu lần trước ấn tượng bởi cảnh sắc vùng cao, thì lần này tôi rất thích thú với Lễ hội Thành Tuyên. Tôi cảm nhận được sự vui vẻ, cởi mở của người dân”.

Anh Nguyễn Minh Khoa, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Điều khiến tôi ấn tượng nhất là quy mô của lễ hội và sự thân thiện của người dân. Những mô hình đèn Trung thu vừa đẹp ở hình thức, vừa cho thấy sự sáng tạo của cộng đồng. Lần đầu được chiêm ngưỡng tận mắt những mô hình độc đáo, tôi có thêm lý do để muốn trở lại, dành thời gian khám phá cảnh sắc, văn hóa và những sản phẩm đặc trưng của vùng đất này”.

Hương vị từ những miền quê

Nếu những mô hình đèn tạo nên diện mạo rực rỡ cho lễ hội thì Festival Nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch và Lễ hội ẩm thực diễn ra trong những ngày qua lại mở rộng không gian trải nghiệm, đưa du khách đến gần hơn với sản vật, nghề truyền thống và những câu chuyện văn hóa của nhiều vùng quê. Tại đây, các sản phẩm đến từ Ninh Bình, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Huế cùng những sản vật đặc trưng của Tuyên Quang được giới thiệu, tạo nên bức tranh đa dạng về nông sản, ẩm thực và làng nghề.

Mỗi gian hàng mang một cách giới thiệu riêng, nhưng phía sau mỗi sản phẩm đều có câu chuyện về vùng đất và người làm ra nó. Đó có thể là một món ăn quen thuộc, một đặc sản được chế biến từ nguyên liệu địa phương, một sản phẩm OCOP hay những mặt hàng nông nghiệp được chăm chút từ vùng nguyên liệu đến khâu chế biến, đóng gói. Với du khách, hành trình khám phá lễ hội vì thế không dừng lại ở việc thưởng thức hay mua sắm, mà còn là cơ hội tìm hiểu về đời sống, tập quán và cách mỗi vùng quê gìn giữ giá trị riêng của mình.

Trong không gian dành cho sản phẩm địa phương, những nông sản đặc trưng của xứ Tuyên nhận được sự quan tâm của du khách. Ngoài những sản phẩm nông sản, đồ thêu, dệt truyền thống cũng tạo nên điểm nhấn riêng giữa các gian hàng. Từ chất liệu, màu sắc, hoa văn đến cách hoàn thiện, mỗi sản phẩm đều mang theo dấu ấn văn hóa của cộng đồng. Qua những đường kim, mũi chỉ và họa tiết được trao truyền qua nhiều thế hệ, bàn tay khéo léo của người phụ nữ vùng cao đã đưa những giá trị truyền thống bước vào một không gian giới thiệu mới, gần gũi hơn với du khách hôm nay.

Giữa dòng người tham quan, chị Mayssa, đến từ đất nước Lào, sở hữu fanpage có khoảng 1,4 triệu người theo dõi đã dành thời gian tìm hiểu các sản phẩm truyền thống được trưng bày. Chị đặc biệt chú ý đến những sản phẩm thêu, dệt và nông sản của Tuyên Quang, bởi qua mỗi sản phẩm có thể cảm nhận được một phần đời sống và văn hóa của người dân địa phương.

Còn chị Nguyễn Minh Ngọc, Thành phố Hà Nội cho hay: “Tôi khá bất ngờ vì ẩm thực phong phú, có những món ăn được chế biến từ những nguyên liệu quen thuộc của núi rừng và đời sống địa phương nhưng cách làm rất tinh tế, giữ được vị đặc trưng. Chắc chắn tôi sẽ ở lại thêm vài ngày để đến một số địa điểm như Khu di tích lịch sử Tân Trào; suối khoáng Mỹ Lâm, xa hơn có thể là Na Hang, Lâm Bình để có thêm những kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến đi đến đây”.

Từ những gian hàng, câu chuyện về vùng đất giàu truyền thống cách mạng và biên cương Tổ quốc theo chân du khách đi xa hơn. Một sản phẩm được lựa chọn, một món ăn được thưởng thức hay một bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội đều có thể trở thành cách để văn hóa và sản vật được biết đến rộng rãi hơn. Đó cũng là cách không gian lễ hội kết nối những giá trị truyền thống với đời sống hiện đại, để mỗi miền quê góp một sắc màu và cùng tạo nên sức hấp dẫn cho Thành Tuyên.

Đảm bảo an ninh, an toàn trong suốt lễ hội

Để những đoàn đèn rực rỡ nối nhau qua phố, để người dân và du khách có thể thoải mái hòa mình vào không khí lễ hội, phía sau ánh sáng sân khấu và những sắc màu lung linh là sự hiện diện lặng thầm của các lực lượng làm nhiệm vụ. Trong những ngày qua, khi lượng người đổ về khu vực trung tâm rất đông, từng tuyến đường, từng điểm giao cắt đều được bố trí lực lượng để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và kịp thời xử lý những tình huống phát sinh.

Trung tá Lê Duy Hiển, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: “Đơn vị đã xây dựng phương án, phân công 100% cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trong các đợt cao điểm của lễ hội. Lực lượng được bố trí tại các tuyến, nút giao trọng điểm cũng như phân công dẫn đoàn, điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân và du khách, giúp các đoàn mô hình đèn di chuyển đúng lộ trình, an toàn”.

Bên cạnh công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được chú trọng trong những ngày diễn ra lễ hội. Các cơ sở kinh doanh, gian hàng ẩm thực được kiểm tra, nhắc nhở về nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện chế biến, bảo quản và phục vụ thực phẩm.

Khi những đoàn đèn dần khuất trên phố, ánh sáng của đêm hội vẫn như còn lưu lại trong những ánh mắt trẻ thơ, trong những câu chuyện của du khách và trong ký ức của mỗi người đã cùng hòa vào mùa Trung thu xứ Tuyên. Những sắc màu văn hóa, hương vị quê hương và tình người được trao gửi sẽ còn tiếp tục lan tỏa, góp phần làm nên sức sống riêng của Thành Tuyên.