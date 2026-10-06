Tổng kết và trao giải cuộc thi viết 'Hà Nội & Tôi' lần thứ II

NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội phát biểu tại Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi

Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi được Tạp chí Người Hà Nội phát động lần đầu tiên vào tháng 10.2022, thu hút đông đảo tác giả chuyên và không chuyên từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước và một số tác giả người Việt Nam ở nước ngoài tham gia.

Hàng trăm tác phẩm gửi tới dự thi đã mang đến những góc nhìn đa chiều về lịch sử, văn hóa, con người và đời sống Hà Nội.

Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, tháng 10.2024, Tạp chí Người Hà Nội phát động cuộc thi viết Hà Nội & Tôi lần thứ II với chủ đề Hà Nội: Chuyện làng - chuyện phố.

Sau gần 2 năm, Ban Tổ chức đã nhận được gần 300 tác phẩm thuộc nhiều thể loại như tản văn, ký, ghi chép, phóng sự của các tác giả chuyên và không chuyên đến từ 34 tỉnh, thành trên cả nước như: Sơn La, Lai Châu, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Dương, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đắk Lắk, Quảng Trị, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh…

Đáng trân trọng là bên cạnh những cây bút chuyên nghiệp là các nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà nghiên cứu… cuộc thi năm nay ghi nhận sự tham gia tích cực của đông đảo tác giả thuộc nhiều lứa tuổi, đặc biệt là những cây bút trẻ.

Nhà báo Vương Minh Huệ, Tổng Biên tập Tạp chí Người Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu tổng kết cuộc thi

Bám sát đề tài của cuộc thi là Chuyện làng - Chuyện phố, các tác phẩm dự thi khai thác phong phú những câu chuyện, ký ức về làng, phố Hà Nội xưa và nay, từ lịch sử, văn hóa, di sản, phong tục, nghề truyền thống, ẩm thực, nghệ thuật đến nếp sống, cách ứng xử của người Hà Nội.

Mỗi tác giả mang đến một cách cảm nhận riêng về đất và người Thủ đô, đồng thời phản ánh những biến chuyển của Hà Nội trong đời sống đương đại.

Từ gần 300 tác phẩm dự thi, Hội đồng giám khảo đã thống nhất chọn ra 10 tác phẩm xuất sắc nhất trong số 30 tác phẩm vào vòng chung khảo để trao giải.

Trong đó Giải Nhất được trao cho tác phẩmYêu một Hà Nội - tác giả Nguyễn Thị Thanh Xuân - bút danh Mộc Nhiên (Thái Nguyên).

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn trao 2 giải Nhì; 3 giải Ba; 4 giải Khuyến khích và 10 tác phẩm có lượt người xem cao nhất trong từng quý và từng năm để trao các giải phụ.

NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội trao giải Nhất cho tác giả Nguyễn Thị Thanh Xuân

Nhà thơ Bùi Việt Mỹ, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, thành viên Hội đồng giám khảo nhận định: “Nhìn chung, các tác phẩm dự thi có chất lượng khá đồng đều, thể hiện sự tâm huyết, tình yêu và trách nhiệm của người viết đối với Hà Nội.

Qua những góc nhìn, cách cảm nhận khác nhau, hình ảnh Thủ đô hiện lên sinh động trong dòng chảy từ quá khứ đến hiện tại, từ những dấu ấn lịch sử, văn hóa đến nếp sống, cốt cách con người Hà Nội.

Đặc biệt, nhiều tác phẩm đã chuyển tải chân thành, sâu sắc tình cảm của tác giả đối với mảnh đất nghìn năm văn hiến. Không ít tác giả có sự đầu tư công phu, tìm tòi tư liệu, thể hiện những cách tiếp cận mới, góp thêm những phát hiện và góc nhìn riêng về Hà Nội”.

Nhà báo Vương Minh Huệ, Tổng Biên tập Tạp chí Người Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi chia sẻ: “Qua hai lần tổ chức, cuộc thi viết Hà Nội & Tôi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo tác giả trong và ngoài Thủ đô.

Những trang viết giàu cảm xúc, ăm ắp tình yêu Hà Nội cho thấy sức hấp dẫn của đề tài Hà Nội và sự quan tâm, gắn bó của công chúng đối với mảnh đất nghìn năm văn hiến.

Không chỉ khắc họa diện mạo Hà Nội trong dòng chảy lịch sử và đời sống đương đại, các tác phẩm tham gia dự thi còn góp phần lan tỏa tình yêu, sự trân trọng đối với những giá trị đã được bao thế hệ vun đắp, từ đó bồi đắp ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc Thủ đô”.

NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội đánh giá cao ý nghĩa của những cuộc thi và những tác phẩm viết về Hà Nội.

Ban tổ chức trao giải Nhì cho các tác giả

Với chủ đềHà Nội - Chuyện làng, chuyện phố, cuộc thi đã mở ra một không gian gần gũi mà sâu sắc, để mỗi người có thể kể câu chuyện của riêng mình về Thủ đô.

Chuyện làng, chuyện phố tưởng như là những câu chuyện nhỏ, nhưng phía sau mỗi câu chuyện lại là một phần ký ức của đô thị, một phần đời sống của con người và một phần hồn cốt của văn hóa Hà Nội.

Nhưng khi những câu chuyện ấy được đặt cạnh nhau, chúng ta lại nhận ra một Hà Nội rộng lớn hơn -Hà Nội trong tình yêu của cộng đồng, trong ký ức của nhiều thế hệ và trong cảm nhận của người Việt Nam ở nhiều miền đất nước.

“Cuộc thi không chỉ là hoạt động sáng tác mà còn là một cách lưu giữ những ký ức đô thị, những nếp sống, câu chuyện bình dị và những giá trị văn hóa đang hiện hữu trong đời sống…

Ở góc độ rộng hơn, những cuộc thi như thế này còn góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa Hà Nội.

Bản sắc của một thành phố không chỉ được tạo nên bởi những công trình, sự kiện lớn hay những giá trị đã được định danh, mà còn được tạo nên bởi cách thành phố kể câu chuyện về chính mình; bởi những ký ức mà người dân gìn giữ, những giá trị được trao truyền qua các thế hệ và trên hết là tình cảm mà con người dành cho nơi mình sống”, NSND Trần Quốc Chiêm nhấn mạnh.

Tiếp nối thành công của 2 cuộc thi trước, Tạp chí Người Hà Nội phát động cuộc thi viết Hà Nội & Tôi lần thứ III với chủ đề Ký ức và ước vọng.

Nhà báo Vương Minh Huệ, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của đông đảo tác giả, để mỗi mùa giải có thêm những trang viết tâm huyết, góp phần lưu giữ những giá trị tốt đẹp và gửi gắm khát vọng về Hà Nội trong tương lai.

Ban Tổ chức trao giải cho 10 tác phẩm có lượt người xem cao nhất trong từng quý và từng năm

Ban Tổ chức dự kiến sẽ tập hợp, tuyển chọn các tác phẩm vào vòng chung khảo của 3 mùa giải để xuất bản thành sách, ra mắt nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2029) như một dấu ấn ý nghĩa trong hành trình lan tỏa tình yêu Hà Nội.