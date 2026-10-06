Lễ hội Thành Tuyên 2026: Lan tỏa mạnh mẽ, để lại dấu ấn đẹp với du khách

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 đã được tổ chức thành công, an toàn, để lại ấn tượng sâu sắc với Nhân dân và du khách. Điểm nhấn là chương trình Đêm hội Thành Tuyên với chủ đề "Lung linh Đêm hội trăng Rằm" diễn ra lúc 20 giờ ngày 20-9 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, với chương trình nghệ thuật cùng 45 mô hình đèn Trung thu tiêu biểu tham gia diễn diễu.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh báo cáo kết quả.

Trong dịp Lễ hội, toàn tỉnh đón trên 350 nghìn lượt khách, doanh thu đạt trên 322 tỷ đồng. Riêng ngày 20-9, có khoảng 35.000 lượt người tham gia Đêm hội. Công suất sử dụng phòng tại các cơ sở lưu trú, khách sạn khu vực trung tâm đạt 100% trong dịp cao điểm. Tổng kinh phí xã hội hóa ước tính 50 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp làm mô hình khoảng 35 tỷ đồng, có 145 mô hình đủ điều kiện cấp Logo tham gia diễn diễu.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh phát biểu.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn điện, kiểm soát thị trường, chỉnh trang đô thị được thực hiện chu đáo, không để xảy ra sự cố mất điện hay ngộ độc thực phẩm. Công tác tuyên truyền, quảng bá có nhiều đổi mới, thu hút trên 30 cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và KOL tham gia, nhất là sự chủ động của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, cùng sự đồng hành của 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam năm 2026.

Tỉnh đoàn báo cáo về Giải trình diễn mô tô, ô tô địa hình sắp diễn ra.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ ra tồn tại, hạn chế: Hệ thống cơ sở lưu trú, nhà hàng còn thiếu so với nhu cầu, chưa giữ chân được du khách; nguồn kinh phí hạn hẹp, công tác xã hội hóa còn khó khăn; thời gian tổ chức diễn diễu và các không gian ẩm thực, OCOP còn ngắn, không liền mạch, chưa trở thành điểm kích cầu tiêu thụ sản phẩm bền vững...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hùng Đức ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, đặc biệt là Nhân dân các tổ dân phố đã làm nên thành công của Lễ hội. Đồng chí nhấn mạnh, Lễ hội Thành Tuyên đã khẳng định thương hiệu, là sản phẩm du lịch đặc trưng của Tuyên Quang, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Tuyên Quang đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hùng Đức phát biểu.

Để chuẩn bị tốt hơn cho Lễ hội Thành Tuyên năm 2027 và những năm tiếp theo, đồng chí yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tham mưu bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn để nâng cấp hạ tầng đô thị, hệ thống điện chiếu sáng, bãi đỗ xe và không gian văn hóa công cộng phục vụ sự kiện quy mô lớn; kéo dài thời gian diễn diễu và các không gian ẩm thực, OCOP để tăng trải nghiệm và thu nhập cho người dân; tăng cường xã hội hóa, kêu gọi doanh nghiệp đồng hành; các phường, ngành chức năng tăng cường quản lý lưu trú, giá cả, vệ sinh môi trường; phát huy vai trò thanh niên tình nguyện, vận động Nhân dân giữ gìn văn hóa, văn minh, mến khách; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hội nghị cũng nghe báo cáo tổng kết Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2026 và tiến độ chuẩn bị Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026. Đồng thời thống nhất giao Tỉnh đoàn tổ chức Giải trình diễn xe ô tô - mô tô địa hình lần thứ V ngày 11/10/2026, bảo đảm an toàn, đủ nguồn lực.