Một vòng xanh giữa miền quê Đồng Tháp
Những khoảnh khắc tại Nông trại Suối Gạo (Đồng Tháp) thật đặc biệt: không gian xanh mướt, mùi cỏ thơm, tiếng gà gáy vang, cùng những người thân yêu quây quần bên nhau.
Nông trại Suối Gạo (Đồng Tháp) là mô hình nông nghiệp tuần hoàn công nghệ cao với thiết kế giảm tiêu thụ tài nguyên và tái tạo tài nguyên theo vòng khép kín, hạn chế phát sinh chất thải như: thuỷ sản nuôi trong hệ thống tuần hoàn, sản xuất rau thuỷ canh công nghệ cao. Đây là nơi thu hút những du khách muốn thư giãn với phong cách sống vừa hiện đại vừa chú trọng bảo vệ môi trường.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/mot-vong-xanh-giua-mien-que-dong-thap/439493.html