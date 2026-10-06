Một vòng xanh giữa miền quê Đồng Tháp

Nông trại Suối Gạo (Đồng Tháp) là mô hình nông nghiệp tuần hoàn công nghệ cao với thiết kế giảm tiêu thụ tài nguyên và tái tạo tài nguyên theo vòng khép kín, hạn chế phát sinh chất thải như: thuỷ sản nuôi trong hệ thống tuần hoàn, sản xuất rau thuỷ canh công nghệ cao. Đây là nơi thu hút những du khách muốn thư giãn với phong cách sống vừa hiện đại vừa chú trọng bảo vệ môi trường.

Suối Gạo là nơi được lựa chọn sinh hoạt đội nhóm hòa mình với thiên nhiên của nhiều đơn vị. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Hồ cá Koi là nơi thu hút du khách thiếu nhi tại Suối Gạo. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Du khách tìm hiểu hệ thống rau thuỷ canh tại Suối Gạo. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Rau thuỷ canh tại Suối Gạo đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng du khách yêu cầu. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Hệ thống rau thuỷ canh cung ứng nguyên liệu sạch cho Suối Gạo và du khách có nhu cầu mang về. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Hồ sen trên cao được nhiều du khách check-in khi đến Suối Gạo. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Hồ bơi kết hợp với suối giả lập tạo thành không gian chèo thuyền thú vị cho các em thiếu nhi. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN