Gai Con đưa dàn Anh Tài K26 vào 'vũ trụ' tranh Đông Hồ khiến ai cũng trầm trồ

Bức tranh vẽ dàn nghệ sĩ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 theo phong cách dân gian Đông Hồ do anh Trần An Kỳ (Creative Designer/Illustrator) thực hiện đang nhận được nhiều phản hồi từ khán giả chương trình. Tác phẩm đưa hình ảnh các Anh Tài vào không gian mang màu sắc tranh dân gian, với nhiều nhân vật cùng xuất hiện trong một khung hình.

Gai Con thích thú tìm dàn Anh Tài trong bức tranh của tác giả Trần An Kỳ.

Bên dưới bài đăng, nhiều Gai Con dành lời khen cho sự tỉ mỉ của tác giả, thậm chí hài hước bình luận "nể cái lưng" khi biết khối lượng nhân vật được vẽ.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, anh Trần An Kỳ cho biết tác phẩm được hoàn thiện trong khoảng 4 ngày do anh thực hiện song song với công việc. Trong đó, thử thách lớn là làm sao giữ được đặc điểm riêng của từng Anh Tài khi sử dụng những đường nét đơn giản của tranh Đông Hồ.

"Công đoạn khó cho mình có lẽ là việc chỉ dùng đường nét mộc mạc, đơn giản nhất của dòng tranh Đông Hồ để vẽ được những chi tiết đặc trưng nhất, ngoại hình, hình dáng, hành động cũng như cá tính của mỗi người, làm sao để nhìn vào có thể nhận ra được từng Anh Tài", anh An Kỳ chia sẻ.

Sợi dây chuyền "signature" của anh Thái VG.

Trong số các nhân vật, Thái VG là người khiến An Kỳ mất nhiều thời gian lên ý tưởng nhất. Tác giả lựa chọn hình ảnh nam rapper mặc áo dài truyền thống, kết hợp với nét vẽ Đông Hồ nhưng vẫn giữ đặc trưng mạnh, ngầu và đậm chất Hip-Hop. An Kỳ cho biết cảm hứng đến từ việc Thái VG tham gia chương trình để tìm hiểu và hát những ca khúc Việt Nam, dù không có nhiều thời gian sống và tiếp xúc với văn hóa Việt Nam.

Bức tranh cũng có một quá trình hoàn thiện khác với những artwork trước đó. Ban đầu, An Kỳ thực hiện hình ảnh các Anh Tài trong ba tiết mục của Công diễn Văn hóa. Sau đó, để lưu lại kỷ niệm về K26, anh bổ sung những thành viên đã bị loại trước đó và các Anh Tài không tham gia những tiết mục văn hóa, qua đó tạo thành bức tranh tổng thể.

Tác giả hướng dẫn 3 bước vẽ tranh "nhẹ nhàng".

Nói về ý tưởng này, An Kỳ chia sẻ: "Nội dung mình muốn truyền tải qua bức tranh lớn hội tụ dàn Anh Tài K26 là một không khí vui vẻ, tưng bừng như một lễ hội, ở đó không còn quan tâm là ai, đến từ đâu, độ tuổi, nghề gì... Tất cả đều chung một giá trị tận hưởng và cống hiến hết mình cho những phần trình diễn tuyệt vời nhất".

Bên dưới bài đăng, một khán giả ngỏ ý muốn An Kỳ thực hiện thêm tranh về dàn Anh Tài K24. Tiết lộ bản thân cũng là người theo dõi chương trình từ mùa giải 2024, tác giả hứa hẹn sẽ thực hiện khi có thời gian rảnh, đồng thời hài hước nhắn nhủ: "Nhớ kêu bạn bè họ hàng làng xóm vô follow, like cho anh là được".