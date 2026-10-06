Khởi động sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026

Sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng (Da Nang Art Creatives Connection-DACC) là hoạt động nghệ thuật, sáng tạo quy mô lớn gồm chuỗi các hoạt động: Triển lãm, múa đương đại, workshop và tọa đàm. Với chủ đề “Lịch sử của Ngày mai” (History of Tomorrow), sự kiện mang đến góc nhìn đột phá khi tiếp cận lịch sử không như một giá trị tĩnh, mà coi đó là một nguồn lực sống-liên tục được diễn giải, tái tạo và tiếp nối trong hiện tại.

Điểm nhấn không gian của DACC 2026 là việc thiết lập một trục trải nghiệm nghệ thuật xuyên suốt tại Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Đây là hai thiết chế văn hóa tiêu biểu, phản ánh quá trình hình thành của vùng đất, lưu giữ di sản Chăm có giá trị đặc biệt và là một phần ký ức đô thị bên sông Hàn. Việc đặt nghệ thuật đương đại vào không gian di sản này mở ra cách tiếp cận mới: không chỉ nhằm bảo tồn mà còn chủ động kích hoạt và lan tỏa các giá trị văn hóa. Hai bảo tàng sẽ trở thành không gian đối thoại, nơi nghệ thuật, lịch sử và nhịp sống đô thị giao thoa, mang lại trải nghiệm văn hóa mới mẻ cho công chúng.

Suốt thời gian diễn ra, DACC 2026 quy tụ đông đảo các nghệ sĩ, giám tuyển, nghệ nhân, cùng các tổ chức văn hóa trong nước và khu vực Đông Nam Á tham gia vào chuỗi hơn 20 hoạt động. Đặc biệt, các hoạt động được thiết kế theo hướng mở nhằm tăng cường tính tương tác, từng bước đưa công chúng từ vị trí người thưởng thức đơn thuần sang trực tiếp tham gia, đồng kiến tạo các thực hành nghệ thuật trong bối cảnh đô thị.

Sự kiện ghi nhận sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của các không gian sáng tạo độc lập tại địa phương như A Sông, MORUA, Rare Sea, Trieu Pham, GenY. Theo kế hoạch, lễ khai mạc DACC 2026 sẽ chính thức diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 30/10/2026 tại khuôn viên Bảo tàng Đà Nẵng.

Dự án DACC được định hướng phát triển thành sự kiện thường niên, tiếp tục mở rộng quy mô nhằm tạo nền tảng kết nối nghệ thuật vững chắc, thúc đẩy hệ sinh thái sáng tạo của thành phố. Hơn cả một chủ đề, "Lịch sử của Ngày mai" khẳng định một tầm nhìn chiến lược: xem di sản như nền tảng cho sự sáng tạo và lấy nghệ thuật làm động lực để kiến tạo tương lai phát triển bền vững cho thành phố.