Thái Lan sẽ tặng tour trải nghiệm miễn phí cho khách quá cảnh

Khách du lịch tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan đang lên kế hoạch triển khai các gói du lịch trải nghiệm ngắn miễn phí dành cho hành khách quốc tế quá cảnh có thời gian chờ từ 6 đến 8 tiếng tại 4 sân bay lớn, bắt đầu từ đầu năm 2027.

Chương trình thí điểm sẽ được áp dụng tại các sân bay Suvarnabhumi, Don Mueang, Phuket và Krabi. Nội dung các tour du lịch xoay quanh 3 chủ đề chính gồm văn hóa-lịch sử (tham quan Hoàng cung, chùa Phật Ngọc hoặc Thành phố Cổ Muang Boran), ẩm thực đường phố và chăm sóc sức khỏe (spa, massage Thái truyền thống).

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn cho biết, Bộ Giao thông đã ký bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với 6 đơn vị liên quan, bao gồm Cục Sân bay, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), hãng hàng không quốc gia Thai Airways, Hiệp hội các hãng hàng không Thái Lan, Khách sạn sân bay Suvarnabhumi và Khoa kỹ thuật thuộc Đại học Kasetsart, nhằm kết nối năng lực vận tải hàng không với ngành du lịch và dịch vụ.

Thống đốc TAT Thapanee Kiatphaibool cho hay sân bay Suvarnabhumi hiện phục vụ lượng khách quá cảnh lớn nhất, khoảng 1,3 triệu lượt mỗi năm. TAT đặt mục tiêu thu hút khoảng 10% lượng khách này tham gia chương trình.

Sáng kiến này không chỉ nhằm tối ưu hóa thời gian chờ của hành khách thành trải nghiệm du lịch ngắn, mà còn khuyến khích du khách quay lại Thái Lan trong các kỳ nghỉ dài hơn trong tương lai, hướng tới mục tiêu đưa Thái Lan trở thành trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực./.