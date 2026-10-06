Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tham quan, trải nghiệm tại xã Văn Chấn

Tham gia chương trình có Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan; bà U-ra-wa-đi Xỉ-phi-rôm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam; đại diện các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan cùng một số sở, ngành của tỉnh Lào Cai, lãnh đạo xã Văn Chấn.

Đoàn công tác của Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tìm hiểu hoạt động dạy và học tại Điểm trường Kang Kỷ, Trường Mầm non Suối Giàng, xã Văn Chấn.

Đoàn công tác đã đến thăm Điểm trường Kang Kỷ, Trường Mầm non Suối Giàng, tìm hiểu tình hình dạy và học, đời sống của giáo viên, học sinh; đồng thời trao tặng những phần quà ý nghĩa cho học sinh của nhà trường.

Đoàn công tác tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cùng học sinh tại điểm trường.

Tiếp đó, đoàn đến thăm quan cây chè tổ và đồi chè Tuyết shan cổ thụ tại thôn Pang Cáng; tìm hiểu quá trình sinh trưởng, đặc trưng của cây chè và đời sống, phong tục, văn hóa của đồng bào địa phương; trải nghiệm không gian văn hóa trà Suối Giàng và thưởng thức sản phẩm trà đặc trưng của địa phương.

Đoàn công tác thăm quan cây chè tổ và tìm hiểu văn hóa dân tộc Mông tại thôn Pang Cáng, xã Văn Chấn.

Trải nghiệm không gian văn hóa trà Suối Giàng.

Hoạt động này là dịp để tỉnh Lào Cai giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và sản phẩm đặc trưng của Suối Giàng tới bạn bè Thái Lan; đồng thời mở ra cơ hội tăng cường kết nối, hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, văn hóa, thương mại và giao lưu doanh nghiệp giữa Lào Cai với các địa phương, đối tác của Thái Lan.