Sắc màu mùa thu vàng nước Nga

Trong tiết trời ôn hòa, những hàng cây, con đường phủ lá vàng cùng các công trình kiến trúc cổ kính ở Moskva và nhiều vùng ngoại ô tạo nên vẻ đẹp rực rỡ, lãng mạn của mùa thu nước Nga.

Một góc thị trấn Plyos, tỉnh Ivanovo, là địa danh nổi tiếng gắn liền với danh họa Isaac Levitan và khung cảnh mùa thu vàng nước Nga.

Rặng bạch dương trong mùa thu vàng.

Mùa thu vàng ở thị trấn Plyos, cách Moskva khoảng 390km về phía Đông, là một trong những điểm đến nổi tiếng trên cung đường du lịch vành đai vàng của nước Nga.

Thời tiết vào mùa thu thường ôn hòa, dễ chịu, không quá lạnh cũng không quá nóng, tạo điều kiện lý tưởng cho những chuyến dạo chơi ngoài trời.

Người dân Moskva đến công viên trong thành phố để chiêm ngưỡng cảnh sắc độc đáo của mùa thu vàng.

Vẻ đẹp làng quê Nga trong mùa thu.

Ánh nắng nhẹ nhàng phản chiếu trên mặt nước tĩnh lặng tạo nên một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp của mùa thu vàng.

Nhà thờ gỗ cổ kính thấp thoáng sau hàng cây bạch dương.

Cánh rừng bạch dương đón mùa thu vàng.

Người dân Moskva đến công viên trong thành phố để chiêm ngưỡng cảnh sắc độc đáo của mùa thu vàng.

Người dân Moskva đến công viên trong thành phố để chiêm ngưỡng cảnh sắc độc đáo của mùa thu vàng.

Cung điện du lịch Petrovsky ở thủ đô Moskva với vẻ đẹp rực rỡ trong mùa thu vàng.

Du khách thưởng ngoạn mùa thu vàng nước Nga.