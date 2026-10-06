Những chuyển động mới của Thủ đô qua triển lãm ảnh 'Hà Nội trong tôi' năm 2026

Triển lãm có chủ đề “Chính quyền địa phương hai cấp: Tinh gọn, hoạt động hiệu quả và gần dân”, ghi lại những chuyển động sinh động của Thủ đô trong hơn một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Tác phẩm "Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội kiểm tra Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội" của tác giả Viết Thành.

Những khung hình về một chính quyền gần dân

Gần 80 bức ảnh được giới thiệu tại triển lãm mang đến những góc nhìn sinh động, tươi mới và nhiều màu sắc về Hà Nội trong hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Qua từng khuôn hình, công chúng có thể cảm nhận sự chuyển động của Thủ đô từ trung tâm thành phố tới từng cơ sở, đồng thời thấy rõ hơn tinh thần đổi mới trong hoạt động của chính quyền, hướng tới phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức triển lãm Nguyễn Thành Lợi cho biết, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Đây cũng là dịp nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Thủ đô, đồng thời đánh dấu hơn một năm Hà Nội vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, kết thúc hoạt động của 30 quận, huyện, thị xã và sắp xếp từ 526 xã, phường, thị trấn xuống còn 126 xã, phường.

Chính vì thế, triển lãm “Hà Nội trong tôi” năm nay tập trung chủ đề triển khai chính quyền hai cấp, những đổi thay trong hoạt động của chính quyền ở cơ sở đến những công trình giao thông, diện mạo đô thị và nhịp sống hiện đại của Hà Nội.

Tác phẩm "Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và lãnh đạo thành phố kiểm tra các dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội" của tác giả Quang Thái.

Triển lãm được chia thành ba phần, là những lát cắt, góp phần tạo nên bức tranh toàn cảnh về một Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ. Ở phần “Kiến tạo chính quyền gần dân”, những hình ảnh về sự sâu sát cơ sở của lãnh đạo Trung ương và thành phố tạo điểm nhấn rõ nét. Đó là hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội kiểm tra Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội ngày 1-7-2025 của tác giả Viết Thành; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và lãnh đạo thành phố kiểm tra các dự án trọng điểm của Hà Nội của tác giả Quang Thái; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tham quan sa bàn trưng bày Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội của tác giả Viết Thành.

Chuyển đổi số cũng được các nghệ sĩ nhiếp ảnh ghi lại qua những khoảnh khắc tại các bộ phận Trung tâm Phục vụ hành chính công, nơi cán bộ, đoàn viên, hội viên phụ nữ cùng tham gia hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục. Những hình ảnh giản dị ấy phản ánh sự chuyển biến từ tư duy “quản lý” sang “quản trị”, kiến tạo và phục vụ.

Tác phẩm "Đặc sắc màn múa rước kiệu quay tại Lễ hội 5 làng Mọc" của tác giả Nguyễn Gia Khánh.

Nếu phần thứ nhất cho thấy sự đổi mới trong hoạt động của chính quyền thì “Chuyển động từ cơ sở” lại đưa người xem đến gần hơn với những câu chuyện cụ thể trong đời sống. Đó là hình ảnh hướng dẫn người cao tuổi sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tác giả Nguyễn Bích Hường; đoàn thanh niên cùng cán bộ cơ sở thực hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của tác giả Duy Khánh; học sinh xã Hoài Đức khám sức khỏe trước thềm năm học mới 2026-2027 của tác giả Văn Tuyến. Những khoảnh khắc ấy không cầu kỳ, nhưng cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của chính quyền trong đời sống nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

Ở phần “Hà Nội vươn tầm trong kỷ nguyên mới”, những công trình lớn đang từng ngày làm thay đổi diện mạo Thủ đô được ghi lại từ nhiều góc nhìn. Đó là đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, đường Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy - Dương Đình Nghệ, hồ điều hòa Thụy Phương 2, hồ điều hòa Phú Đô… Những công trình giao thông, hạ tầng được khắc họa không chỉ như những dấu ấn của quá trình phát triển đô thị mà còn là biểu tượng cho một Hà Nội đang mở rộng không gian phát triển.

Tác phẩm giới thiệu chương trình đạo học tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám của tác giả Mạnh Quân.

Bên cạnh diện mạo đô thị hiện đại, các tác phẩm còn ghi lại những khoảnh khắc Hà Nội rực rỡ, sáng tạo sau mỗi sự kiện lớn của đất nước. Qua ống kính các nghệ sĩ, Thủ đô ngàn năm văn hiến hiện lên vừa gần gũi, thân quen, vừa năng động, hiện đại và giàu sức sống.

Vun đắp tình yêu Hà Nội

Triển lãm “Hà Nội trong tôi” được tổ chức thường niên vào tháng 10, nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô. Từ lần đầu tổ chức năm 2000 tại Trung tâm Triển lãm thành phố (45 Tràng Tiền, Hà Nội), triển lãm từng bước được nâng tầm thành sự kiện văn hóa cấp thành phố. Mỗi năm, triển lãm lại lựa chọn một chủ đề riêng, bám sát định hướng phát triển và những sự kiện trọng đại của Thủ đô, từ “Sắc màu văn hóa Thủ đô” năm 2022, “Hà Nội - 15 năm mở rộng địa giới hành chính” năm 2023, “Hà Nội vươn mình bứt phá” năm 2024 đến “Hà Nội trong Kỷ nguyên vươn mình” năm 2025.

Là người nhiều năm gắn bó với triển lãm, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội Nguyễn Gia Khánh cho biết, Câu lạc bộ hiện có 40 nghệ sĩ, phần lớn từ 70- 80 tuổi, người cao tuổi nhất đã 89 tuổi. Dù tuổi cao, các nghệ sĩ vẫn giữ niềm đam mê với nhiếp ảnh và tích cực sáng tác, ghi lại những khoảnh khắc của đời sống Thủ đô.

Qua 21 năm tổ chức, triển lãm ảnh "Hà Nội trong tôi" thu hút nhiều tác giả tham gia và người đến xem triển lãm. Ảnh: Duy Khánh

Theo ông Nguyễn Gia Khánh, qua những tác phẩm, các nghệ sĩ nhiếp ảnh bày tỏ mong muốn ghi lại một Thủ đô đang có nhiều chuyển biến, vươn mình mạnh mẽ. Bên cạnh những thành tựu về kinh tế, xã hội và sự thay đổi trong quản trị xã hội, dịch vụ hành chính công, Thủ đô vẫn tiếp tục phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

“21 năm là một hành trình bền bỉ vun đắp tình yêu Hà Nội bằng những khuôn hình. Mỗi lần bấm máy là một lần các nghệ sĩ ghi lại nhịp sống, diện mạo và những đổi thay của thành phố. Năm nay, những bức ảnh các hội viên của Câu lạc bộ gửi đến cuộc thi cho thấy những giá trị văn hóa, cảnh quan của Hà Nội trong mô hình chính quyền mới cần tiếp tục được bảo tồn, phát huy và tôn vinh”, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Gia Khánh bày tỏ.

Trong khi đó, tác giả trẻ Vũ Duy Khánh, từng tham gia triển lãm từ năm 2019, cho biết, triển lãm là cơ hội để những người trẻ cảm nhận rõ sự chuyển động của Thủ đô qua từng khuôn hình. “Chủ đề triển lãm năm nay mang đến cho tôi một góc nhìn mới. Tôi hy vọng những bức ảnh được giới thiệu tại triển lãm sẽ góp phần ghi lại một dấu mốc đáng nhớ trong quá trình xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời lan tỏa hình ảnh một Hà Nội tinh gọn, hiệu quả, thân thiện và ngày càng gần gũi hơn với nhân dân”, Vũ Duy Khánh bày tỏ.

Còn với tác giả Nguyễn Viết Thành, triển lãm là dịp để các nghệ sĩ nhiếp ảnh được nhìn lại Hà Nội bằng một góc nhìn khác, không chỉ qua những công trình, cảnh quan, lễ hội mà còn qua nhịp sống, con người và những thay đổi đang diễn ra từng ngày. “Tôi mong muốn qua những tác phẩm của mình, người xem có thể cảm nhận được một Hà Nội đang đổi mới, năng động, nhưng vẫn giữ gìn những giá trị văn hóa, lịch sử và bản sắc riêng của Thủ đô”, tác giả Nguyễn Viết Thành nói.

Hơn hai thập kỷ bền bỉ ghi lại những khoảnh khắc của Thủ đô, triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” đã trở thành một điểm hẹn văn hóa không thể thiếu mỗi độ tháng 10 về. Qua từng mùa triển lãm, Hà Nội hiện lên với những góc nhìn mới mẻ, đa chiều qua ống kính của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, phóng viên báo chí.

Sức hút của triển lãm ngày càng lan tỏa khi đông đảo người yêu nhiếp ảnh và công chúng tìm đến, không chỉ để thưởng lãm những tác phẩm đẹp mà còn để gặp lại một Hà Nội thân quen trong những khoảnh khắc rất đỗi bình dị. Qua đó, triển lãm “Hà Nội trong tôi” trở thành sự kiện mang dấu ấn riêng trong đời sống văn hóa của Thủ đô.

Triển lãm "Hà Nội trong tôi" lần thứ 21 sẽ kéo dài đến ngày 12-10-2026 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám và từ ngày 12 đến 21-10-2026 tại Bảo tàng Hà Nội.