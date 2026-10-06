Triển lãm ảnh về nữ tù chính trị giúp lan tỏa lòng yêu nước đến thế hệ trẻ

Sáng 6/10, tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên (phường Cửa Nam, Hà Nội), Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với UBND phường Cửa Nam, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Trường THCS Ngô Sĩ Liên và Bảo tàng Sen Việt Nam tổ chức sự kiện “Sen trong đá: Tâm sáng, lòng son”, với sự tham gia của hơn 600 học sinh, giáo viên và Ban Giám hiệu nhà trường.

Sự kiện hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026), 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2026) và hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026.

Điểm nhấn của chương trình là khai mạc triển lãm ảnh “Sen trong đá”, giới thiệu chân dung và câu chuyện của 25 nữ tù chính trị qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Trong số đó có nhiều nhân vật tiêu biểu như Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Định, Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Bình, Võ Thị Sáu, Trương Mỹ Hoa...

Nghi thức khai mạc triển lãm “Sen trong đá: Tâm sáng, lòng son”. Ảnh: BTC

Thông qua những câu chuyện và hình ảnh tư liệu, triển lãm khắc họa vẻ đẹp của phẩm giá, ý chí và lòng yêu nước của những người phụ nữ Việt Nam trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Hình ảnh “sen trong đá” được sử dụng như một ẩn dụ về sức sống, niềm tin và nghị lực không khuất phục trước gian khó.

Đây là hoạt động tiếp nối triển lãm “Sen trong đá” từng được tổ chức tại Bảo tàng Côn Đảo vào tháng 5/2026, đồng thời góp phần đưa các giá trị lịch sử, di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại sự kiện. Ảnh: BTC

Các bạn nhỏ tham quan không gian trưng bày "Sen trong đá". Ảnh: BTC

Tại sự kiện, học sinh Trường THCS Ngô Sĩ Liên trực tiếp tham gia sân khấu hóa những câu chuyện lịch sử về các nữ tù chính trị.

Bằng hình thức thể hiện gần gũi, các em tái hiện những câu chuyện về lòng yêu nước, sự hy sinh và tinh thần kiên cường của các thế hệ phụ nữ Việt Nam, qua đó góp phần bồi đắp lòng biết ơn, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc.

Triển lãm ảnh “Sen trong đá” phục vụ học sinh và giáo viên Trường THCS Ngô Sĩ Liên từ ngày 6 đến 8/10/2026.