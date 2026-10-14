Lừa đảo bằng 'Lệnh bắt giữ' giả mạo

Theo đó, cháu N.B.D. (sinh năm 2008, trú tại xã Vĩnh Hải) bị một số đối tượng sử dụng “Lệnh bắt giữ hình sự và phong tỏa tài sản” giả mạo để đe dọa nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vĩnh Hải đã kịp thời triển khai biện pháp ngăn chặn, giúp cháu N.B.D. tránh bị các đối tượng lừa đảo.

Công an xã Vĩnh Hải kịp thời ngăn chặn vụ đối tượng dùng “Lệnh bắt giữ, phong tỏa tài sản” giả mạo để lừa đảo.

Lực lượng Công an đã hướng dẫn D. nâng cao ý thức bảo mật thông tin cá nhân, chủ động bảo vệ tài sản, không làm theo yêu cầu của các đối tượng không rõ danh tính.

Bên cạnh đó, Công an xã Vĩnh Hải đã tuyên truyền, phổ biến cho D. cùng người thân về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội, đặc biệt là thủ đoạn giả mạo cơ quan chức năng, sử dụng giấy tờ giả để đe dọa, thao túng tâm lý nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công an xã Vĩnh Hải tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội, đặc biệt là thủ đoạn giả mạo cơ quan chức năng, sử dụng giấy tờ giả để đe dọa, thao túng tâm lý nạn nhân.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh xác minh và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý.