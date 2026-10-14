Người phụ nữ đóng gói cả nghìn túi bim bim giả để bán trước cổng trường học

Ngày 14/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hoa (SN 1963, trú phường Kỳ Lừa, Lạng Sơn) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Trước đó, ngày 23/9, Công an tỉnh phát hiện tại tầng 2 hộ kinh doanh Vũ Thị Hoa có nhân viên đang chia, cân, đóng gói các mặt hàng bim bim, nui chiên, tăm đậu vào túi nilon. Trên các túi có nhãn ghi địa chỉ cơ sở sản xuất tại các tỉnh, thành phố khác.

Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố bị can Vũ Thị Hoa. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ mua hơn 1.500 gói thực phẩm giả, 3.000 nhãn mác giả cùng 140kg nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở vi phạm. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2026 đến nay, Vũ Thị Hoa tự in tem nhãn giả, trực tiếp thuê người đến tầng 2 nhà mình để đóng gói thủ công thực phẩm giả rồi tuồn ra thị trường bán kiếm lợi nhuận.

Các mặt hàng giả với giá thành rẻ, bắt mắt, kích thích vị giác, nhắm tới khách hàng là học sinh, đang len lỏi vào các hàng quán, xe đẩy tự phát xung quanh các cổng trường học.

Tang vật thu giữ.

Cùng ngày, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa kiểm tra đột xuất 2 cơ sở sản xuất, chế biến, sơ chế chân gà trên địa bàn.

Tại cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm của ông Hoàng Văn Tường (SN 1983, trú phường Kỳ Lừa), lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hơn 2,2 tấn chân gà đông lạnh không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất, chế biến chân gà tại xã Quốc Khánh. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Tại cơ sở sản xuất, chế biến chân gà của anh Nông Anh Thượng (SN 1982, trú xã Quốc Khánh), lực lượng chức năng phát hiện và kịp thời thu giữ hơn 2,7 tấn chân gà không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá đang được sơ chế, chế biến nhằm mục đích thương mại.