Phơi bày kịch bản xảo quyệt của Shark Thủy khiến hơn 10.000 người 'ngậm trái đắng'

Thủ đoạn nâng khống vốn điều lệ từ 32 tỉ lên hơn 900 tỉ đồng

VKSND tối cao (Vụ 3) đã ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Giáo dục Egroup (Công ty Egroup) và các đơn vị có liên quan.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy khi chưa bị bắt.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (“Shark” Thủy, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Egame) được xác định là đối tượng chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt là hơn 8.459 tỉ đồng của 10.123 người bị hại.

Cáo trạng của VKSND tối cao nêu rõ thủ đoạn vô cùng tinh vi và xảo quyệt của Shark Thủy cùng đồng phạm. Những kịch bản giăng bẫy hoàn hảo của các đối tượng khiến hàng nghìn nhà đầu tư “sập bẫy”.

Cụ thể, với mục đích huy động tiền để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy đưa ra chủ trương, chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động tiền thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup; chỉ đạo nhân viên tăng khống vốn điều lệ Công ty Egroup, sau đó chuyển nhượng cổ phần khống cho các nhà đầu tư.

Theo đó, từ năm 2015 đến năm 2023, Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame làm đơn vị tư vấn, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Công ty Egroup: là doanh nghiệp lớn mạnh, có uy tín tại Việt Nam về lĩnh vực giáo dục, đang mở rộng đầu tư, kêu gọi khách hàng mua cổ phần Công ty Egroup với lãi suất cao.

Mặc dù không có tài sản, năng lực tài chính nhưng Nguyễn Ngọc Thủy vẫn chỉ đạo các công ty trong hệ sinh thái là Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax, Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Igarten liên tục thuê mặt bằng; mở 130 trung tâm Tiếng Anh, trường học mầm non Steame trên phạm vi cả nước, thuê giáo viên trong và ngoài nước tổ chức giảng dạy để thu hút sự quan tâm, chú ý của người dân.

Đây là các công ty đóng góp nguồn thu chủ lực từ hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup, là mô hình kinh doanh giáo dục được Nguyễn Ngọc Thủy sử dụng để quảng bá hình ảnh, lôi kéo nhà đầu tư.

Cũng theo cáo trạng, để huy động tiền thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính Công ty Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame) và Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Công ty Egroup) thực hiện việc nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần Công ty Egroup (từ 32 tỉ đồng lên 962,5 tỉ đồng); Tạo doanh thu khống (khoảng 70% doanh thu hàng năm) để xây dựng hình ảnh Công ty Egroup hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, có hiệu quả, lợi nhuận cao nhằm thu hút đầu tư.

Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban Quan hệ cổ đông Công ty Egame, phụ trách bộ phận kinh doanh) xây dựng kế hoạch huy động vốn (với mục đích đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh giáo dục); lập chương trình quảng cáo, tiếp thị về các dự án trường học, hiệu quả kinh doanh, bảng biểu tính % lợi nhuận khi đầu tư;

Cùng với đó, tổ chức tập huấn cho bộ phận kinh doanh chào mời, lôi kéo người dân đến Công ty Egroup, Công ty Egame tham quan thực tế, tìm hiểu mô hình hoạt động, kêu gọi ký hợp đồng mua cổ phần Công ty Egroup, góp vốn đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh giáo dục với lợi nhuận cao từ 15-20%/năm; chỉ đạo Đỗ Thị Nhâm (Trưởng phòng pháp chế Công ty Egame) dự thảo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Biên bản thanh lý, Thỏa thuận hợp tác chiến lược theo mẫu, với nội dung chính: Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT đại diện Công ty Egame chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup cho nhà đầu tư với giá 38.000 đồng/cổ phần, cam kết mua lại sau 1 năm với giá 42.000 đồng/cổ phần; Nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ các quyền, nghĩa vụ Cổ đông cho Nguyễn Ngọc Thủy.

Nhiều phụ huynh từng bức xúc căng băng rôn, yêu cầu Shark Thủy và Apax hoàn tiền.

Đưa thông tin gian dối, nhà đầu tư "sập bẫy"

Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo nhân viên kinh doanh Công ty Egame giới thiệu khách hàng và được hưởng hoa hồng 5% số tiền khách hàng đầu tư mua cổ phần (2% bằng cổ phần Công ty Egroup và 3% bằng tiền nhưng khuyến khích quy đổi thành cổ phần).

Dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển, nhóm quản lý, nhân viên kinh doanh đưa các thông tin gian dối về các mục đích đầu tư, phương án kinh doanh của Công ty Egroup với lợi nhuận cao để người dân tin tưởng mua cổ phần như: Mục đích huy động vốn để đầu tư vào lĩnh vực giáo dục; lãi suất được hưởng sau 1 năm là 15%-20%/năm; khách hàng đầu tư được đảm bảo bằng việc sở hữu cổ phần Công ty Egroup (thực chất là cổ phần khống).

Thời gian đầu, khách hàng đầu tư ít, ngắn hạn (3 tháng, 6 tháng), được trả gốc, lãi đầy đủ, đúng hạn, tặng tiền, vàng vào các dịp lễ, Tết (sử dụng từ chính nguồn tiền của nhà đầu tư). Sau đó, khách hàng càng tin tưởng, đầu tư số tiền lớn hơn, rủ thêm người nhà, người quen cùng mua cổ phần, khi đến hạn thanh toán, các quản lý, nhân viên kinh doanh tìm cách kéo dài thời gian, khuyến khích tái đầu tư.

Cáo trạng xác định, từ năm 2021 đến năm 2023, do áp lực trả tiền lãi rất lớn, trong khi các dự án đầu tư không hiệu quả, các Trung tâm Tiếng Anh, Trường mầm non đóng cửa, tình hình tài chính khó khăn, số lượng khách hàng mua cổ phần ít, nguồn tiền thu vào không đủ để chi trả cho các hợp đồng đến hạn thanh toán.

Vì vậy, Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo 23 quản lý phụ trách các nhân viên kinh doanh: Khi nhân viên kêu gọi được khách hàng đầu tư mới thì được sử dụng 70% số tiền huy động để trả cho các khách hàng trước do nhân viên đó quản lý, còn lại 30% nộp về công ty. Các nhân viên kinh doanh giai đoạn này đều biết việc huy động vốn là để lấy tiền của khách hàng sau trả cho khách hàng trước, không đầu tư cho hoạt động kinh doanh giáo dục, không đúng mục đích huy động.

Nguyễn Ngọc Thủy còn chỉ đạo nhân viên sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền bán cổ phần, sau đó chuyển cho Nguyễn Thị Hoài Hương (Kế toán tổng hợp và bộ phận kế toán Công ty Egame) để theo dõi, quản lý riêng, sử dụng tiền theo chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Thủy.

Trong số cổ phần đã chuyển nhượng, có 3,2 triệu cổ phần theo vốn điều lệ Công ty Egroup được chuyển nhượng cho 60 người bị hại, với tổng dư nợ gốc là hơn 87 tỉ đồng. Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo chuyển nhượng cổ phần nhưng không làm thủ tục chuyển nhượng, điều chỉnh danh sách cổ đông, thay đổi người sở hữu cổ phần, nên 3,2 triệu cổ phần theo vốn điều lệ Công ty Egroup vẫn thuộc sở hữu của Nguyễn Ngọc Thủy, Công ty Egame và các cổ đông do Thủy nhờ đứng tên. 10.123 bị hại mua cổ phần nhưng không được ghi nhận là cổ đông; toàn bộ hơn 224 triệu cổ phần chuyển nhượng cho 10.123 bị hại theo 26.354 hợp đồng, thỏa thuận hợp tác chiến lược là cổ phần không có thật.

Với phương thức, thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo thực hiện 26.354 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần không có thật cho 10.123 người bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 8.459 tỉ đồng.

Danh sách 29 bị can bị truy tố theo các tội danh như sau: Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174, khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự. 1. Nguyễn Ngọc Thủy ("Shark" Thủy, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Egame); 2. Nguyễn Mạnh Phú (Kế toán trưởng Công ty Egame). Tội Nhận hối lộ, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự. Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần). Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. 1. Đặng Văn Hiển (Trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty Egame); 2. Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Công ty Egame); 3. Nguyễn Thị Hoài Hương (Kế toán tổng hợp Công ty Egame); 4. Nguyễn Thị Dung (Quản lý kinh doanh Công ty Egame); 5. Nguyễn Trọng Vũ (Quản lý kinh doanh Công ty Egame); 6. Nguyễn Văn Sơn (Quản lý kinh doanh Công ty Egame); 7. Phạm Thị Ngoan (Quản lý kinh doanh Công ty Egame); 8. Vũ Thị Dung (Quản lý kinh doanh Công ty Egame); 9. Đinh Thị Phương Thêu (Quản lý kinh doanh Công ty Egame); 10. Đỗ Thị Hồng Nhung (Quản lý kinh doanh Công ty Egame); 11. Nguyễn Trọng Quỳnh (Quản lý kinh doanh Công ty Egame); 12. Nguyễn Thị Quỳnh (Quản lý kinh doanh Công ty Egame); 13. Đoàn Thị Minh Đức (Quản lý kinh doanh Công ty Egame); 14. Bùi Kim Thủy (Quản lý kinh doanh Công ty Egame); 15. Nguyễn Quỳnh Chi (Quản lý kinh doanh Công ty Egame); 16. Vũ Thị Thu Hiền (Quản lý kinh doanh Công ty Egame); 17. Đỗ Thị Khánh Huyền (Quản lý kinh doanh Công ty Egame); 18. Đới Thị Tâm (Quản lý kinh doanh Công ty Egame); 19. Quách Minh Phượng (Quản lý kinh doanh Công ty Egame); 20. Nguyễn Hữu Xuân (Quản lý kinh doanh Công ty Egame); 21. Nguyễn Khánh Toàn (Quản lý kinh doanh Công ty Egame); 22. Lê Chí Dũng (Quản lý kinh doanh Công ty Egame); 23. Lê Thanh Sơn (Quản lý kinh doanh Công ty Egame); 24. Phạm Đức Hạnh (Quản lý kinh doanh Công ty Egame); 25. Trần Thị Thanh Nga (Quản lý kinh doanh Công ty Egame); 26. Hà Văn Tài (Quản lý kinh doanh Công ty Egame).