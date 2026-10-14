Gia Lai: Tìm thấy thông tin liệt sĩ Nguyễn Thanh Trì, quy tập thêm một hài cốt liệt sĩ

Cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai) tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực làng Bi, xã Ia Dom. (Ảnh: HUY BẮC)

Trước đó, từ nguồn tin do người dân cung cấp và kết quả đối chiếu với sơ đồ mộ chí lưu trữ, Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai) đã phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy quân sự xã Ia Dom tổ chức khảo sát, tìm kiếm tại khu vực rẫy điều của gia đình ông Siu Pích, ở làng Bi.

Qua nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được một hài cốt liệt sĩ cùng các di vật liên quan. Hài cốt được phát hiện trong tình trạng phân hủy mạnh do thời gian dài dưới lòng đất, còn lại một số phần như răng, xương cẳng tay, xương cẳng chân và nhiều mảnh xương vụn. Di vật kèm theo gồm một mảnh tăng và tấm bia nhôm được khắc thủ công.

Tấm bia nhôm khắc thủ công được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Dom. (Ảnh: HUY BẮC)

Sau khi tiến hành vệ sinh, xử lý các vết hoen gỉ trên tấm bia, cơ quan chuyên môn đã đọc được nội dung gồm ba dòng: “Liệt sĩ”, “Nguyễn Thanh Trì” và “Hy sinh 18/5/70”. Đây là căn cứ quan trọng phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ, đồng thời mở ra hy vọng tìm được thân nhân của liệt sĩ sau nhiều năm thất lạc thông tin.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai đề nghị các cựu chiến binh, đồng đội, cơ quan, đơn vị và nhân dân nếu biết thông tin liên quan liệt sĩ Nguyễn Thanh Trì hoặc thân nhân của liệt sĩ, tiếp tục phối hợp cung cấp để phục vụ công tác xác minh, đối chiếu hồ sơ và kết nối với gia đình.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K52 quy tập được hài cốt liệt sĩ thứ 4 tại xã Ia Dom. (Ảnh: HUY BẮC)

Thông tin được tiếp nhận tại Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, số 37 Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai; điện thoại 0963.797.224 (Thiếu tá Nguyễn Thanh Tú) hoặc 0972.045.656 (Trung tá Nguyễn Trung Tín).

Cũng trong ngày 14/10, Đội K52 tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực phát hiện hài cốt. Kết quả, đơn vị quy tập thêm được một hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này lên 4 hài cốt.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, kết quả trên cho thấy hiệu quả từ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng làm nhiệm vụ với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong việc cung cấp thông tin, khoanh vùng tìm kiếm. Đây cũng là nỗ lực nhằm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, góp phần đưa các Anh hùng, liệt sĩ trở về với đồng đội và gia đình, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân cũng như nhân dân cả nước.