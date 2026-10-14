Không xem xét trách nhiệm hình sự 341 nhân viên của Shark Thủy

Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển. (Nguồn: Bộ Công an)

Theo tin đã đưa, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy (thường được biết đến với tên gọi Shark Thủy), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup và Công ty Cổ phần Đầu tư và phân phối Egame cùng 28 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ".

Trong vụ án này, bà Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần) bị truy tố về tội "Nhận hối lộ".

341 nhân viên đã huy động hơn 2.308 tỷ đồng của 3.000 khách hàng

Theo cáo trạng, đối với 341 nhân viên kinh doanh Công ty Egame: Từ cuối năm 2020, Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo huy động tiền của khách hàng sau trả cho khách hàng trước, nhưng các nhân viên vẫn tham gia kêu gọi khách hàng mua cổ phần. Từ năm 2021-2023, 341 nhân viên đã huy động hơn 2.308 tỷ đồng của 3.000 khách hàng.

Kết quả điều tra xác định, 341 nhân viên này là người làm công hưởng lương, thực hiện hành vi sai phạm theo chỉ đạo của ông Thủy với mục đích kêu gọi đầu tư để được hưởng tiền hoa hồng (giai đoạn 2021-2023, nhân viên kinh doanh không có lương, chỉ được nhận tiền hoa hồng khi khách ký hợp đồng).

Quá trình điều tra, 341 nhân viên này đã tự nguyện nộp lại hơn 33 tỷ đồng trong số hơn 77 tỷ đồng tiền hoa hồng đã nhận trong giai đoạn 2021-2023.

Vì vậy, việc cơ quan điều tra vận dụng Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để phân hóa, không xem xét trách nhiệm hình sự đối với các nhân viên này là có căn cứ.

Đối với 169 nhân viên kinh doanh đã nghỉ việc trước năm 2021, cáo trạng xác định, những người này đã giúp Shark Thủy huy động hơn 2.490 tỷ đồng từ 4.942 khách hàng đầu tư mua cổ phần.

Do các nhân viên này đã nghỉ việc trước năm 2021 (trước khi có chủ trương huy động tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước), không biết việc ông Thủy sử dụng tiền huy động trái mục đích, Cơ quan điều tra cho rằng, việc xác định không đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với những người này là có căn cứ.

Ngoài ra, đối với 87 cá nhân là người thân các nhân viên Công ty Egroup, Egame, được Nguyễn Ngọc Thủy nhờ đứng tên sở hữu cổ phần Công ty Egroup; 23 nhân viên kế toán và 2 nhân viên pháp chế Công ty Egame, thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Thủy. Kết quả điều tra xác định: Các cá nhân trên không biết, không tham gia nâng khống vốn điều lệ, bán cổ phần khống, không hưởng lợi từ việc bán cổ phần khống; Cơ quan điều tra xác định không đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự là có căn cứ.

Chỉ đạo việc tạo doanh thu khống

Theo cáo trạng, năm 2016, để tạo hình ảnh Công ty Egroup có doanh thu lớn, lợi nhuận cao, thu hút nhà đầu tư, Shark Thủy đã chỉ đạo việc tạo doanh thu khống.

Biết Công ty Nhất Trần kinh doanh thẻ điện thoại với doanh thu lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh (khoảng 2.000 tỷ đồng/năm), Nguyễn Ngọc Thủy đã thống nhất với bà Liên về việc tạo doanh thu khống cho Egroup thông qua việc mua bán thẻ điện thoại khống với Nhất Trần.

Cáo trạng xác định, từ ngày 14/12/2016-15/9/2021, Công ty Egroup đã ký 12 hợp đồng mua bán thẻ điện thoại với 6 công ty, tổng giá trị hàng hóa mua vào là hơn 2.347 tỷ đồng, tổng giá trị bán ra là hơn 2.327 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện 12 hợp đồng, Công ty Egroup làm trung gian tham gia đặt hàng, ký hợp đồng mua, bán, chuyển khoản thanh toán, xuất hóa đơn với các công ty theo chỉ định của bà Liên, không tham gia giao, nhận thẻ điện thoại, không phải bỏ vốn kinh doanh.

Trên thực tế, Công ty Egroup không kinh doanh sim thẻ điện thoại, mà đóng vai trò là đơn vị trung gian, ký kết các hợp đồng kinh doanh không có thật.

Để có dòng tiền chạy qua tài khoản Công ty Egroup, Tống Thị Kim Liên chỉ định đơn vị mua hàng chuyển trước tiền cho Egroup, sau đó công ty này chuyển cho đơn vị bán hàng.

Từ năm 2016-2021, doanh thu mua, bán thẻ điện thoại của Công ty Egroup là 2.327 tỷ đồng, chiếm 70% tổng doanh thu trên Báo cáo tài chính các năm.

Theo thỏa thuận, Shark Thủy phải trả cho bà Liên 2% tổng doanh thu khống, tương ứng với hơn 46 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ tháng 2/2017-2/2020, ông Thủy mới chuyển cho bà Liên hơn 31 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, từ ngày 1/1/2018-2/2020, bà Tống Thị Kim Liên nhận hơn 20 tỷ đồng để tạo doanh thu khống cho Công ty Egroup theo yêu cầu của ông Nguyễn Ngọc Thủy.