Cảnh báo lừa đảo mạo danh thẩm mỹ viện có tích xanh

Theo đó, Thẩm mỹ viện này cho biết, xuất hiện một Fanpage giả mạo tên và hình ảnh của bên Phòng khám Thẩm Mỹ Viện Tấm để đăng bài dẫn dụ khách hàng nhận tiền cọc.

Theo thông báo, fanpage mạo danh thuê tích xanh Facebook để giả mạo và đây không phải là trang chính thức của Thẩm mỹ viện Tấm.

Trả lời PV Sức khỏe và Đời sống, một quản lý của Thẩm mỹ viện Tấm cho biết, trước đây, đơn vị này từng bị giả mạo trên Facebook, sau đó đơn vị đã cảnh báo đến khách hàng và báo cáo vi phạm đối với trang mạo danh.

Hiện Thẩm mỹ viện Tấm đã phát cảnh báo đến khách hàng, đồng thời kêu gọi cộng đồng báo cáo vi phạm đối với trang mạo danh.

Theo thông tin của Thẩm mỹ viện Tấm, fanpage mạo danh có 14.000 người theo dõi. Dữ liệu của Meta cho thấy, vị trí quản lý trang web có 1 địa chỉ đặt tại bangladesh và 3 vị trí tại Việt Nam.

Đáng chú ý, fanpage Facebook bị tố giả mạo đã được lập từ tháng 8/2013 và mới được đổi tên ngày 7/9/2026.

Trong khi đó, dữ liệu từ Meta cho thấy, fanpage Facebook Thẩm mỹ viện Tấm có 39 địa chỉ quản lý đều đặt tại Việt Nam. Tính tại thời điểm 20 giờ 20 ngày 13/10, trang này đang triển khai 54 chiến dịch quảng cáo.