BĐBP Tây Ninh: Bắt đối tượng truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy

Theo đó vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 14-10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát xuất, nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát (tỉnh Tây Ninh), Tổ công tác Trạm Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng bị truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” khi đang nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát lấy lời khai đối tượng Huỳnh Thị Ngọc Thủy.

Đối tượng Huỳnh Thị Ngọc Thủy bị tạm giữ tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát.

Đối tượng là Huỳnh Thị Ngọc Thủy, hộ khẩu thường trú tại TP Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, xác minh thông tin ban đầu, lực lượng chức năng xác định Huỳnh Thị Ngọc Thủy đang bị Công an TP Hồ Chí Minh truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Ngay sau khi xác định thông tin, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt giữ đối tượng theo quy định, đồng thời liên hệ với lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh để phối hợp tiếp nhận, bàn giao đối tượng, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.