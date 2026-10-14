Nghịch tử đánh cha ruột tử vong

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tâm sống cùng cha mẹ ruột tại đường Lê Lợi, khóm Châu Quới 1, phường Châu Đốc. Tâm thường xuyên uống rượu, khi say thì chửi bới cha mẹ.

Khoảng 20 giờ ngày 4/10/2026, Tâm uống rượu một mình tại nhà. Đến hơn 0 giờ ngày 5/10, Tâm lên phòng cha ruột để trả chìa khóa nhà thì xảy ra cự cãi. Tâm dùng chân đá vào người, dùng tay đánh liên tiếp vào đầu, mặt cha mình. Khi thấy cha nằm bất động dưới sàn nhà, Tâm bỏ xuống tầng dưới tiếp tục uống rượu.

Khoảng 2 giờ cùng ngày, Tâm quay lại phòng, thấy cha nằm trên vũng máu nên gọi mẹ đến dọn dẹp rồi vào nhà vệ sinh. Lo sợ Tâm say rượu sẽ đánh cháu, mẹ Tâm đưa cháu ra khỏi nhà. Phát hiện sự việc, Tâm đuổi theo, kéo cả hai về và yêu cầu mẹ lên phòng lau dọn. Trong lúc mẹ đang lau máu dưới sàn, Tâm dùng chân đá khiến bà ngã, bị thương ở đầu.

Sau đó, lợi dụng lúc Tâm bế cha lên giường và lau dọn, mẹ Tâm chạy khỏi nhà, nhờ người chở đến Công an phường Châu Đốc trình báo. Bà được đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị, hiện sức khỏe đã bình phục. Cha ruột của Tâm đã tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong do bị ngoại lực tác động nhiều lần, gây tổn thương nội sọ, chấn thương sọ não.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.