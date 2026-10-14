Giả danh Cảnh sát hình sự, chặn xe người dân giữa đêm để xin tiền đổ xăng

Ngày 14/10, Công an thành phố Cần Thơ thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ phát hiện thông tin phản ánh về việc một phụ nữ bị đối tượng giả danh Cảnh sát hình sự chặn đường xin tiền vào khoảng 1h ngày 8/10 trên địa bàn phường Tân An, thành phố Cần Thơ.

Đối tượng Lê Hoàng Huy. Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ.

Đơn vị xác định, người thực hiện hành vi trên là Lê Hoàng Huy, sinh ngày 28/10/2004, thường trú tại khu vực Phú Thạnh, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ. Huy chưa có tiền án, tiền sự, không thuộc diện quản lý tại địa phương và hiện đang làm thuê tại một công ty trên địa bàn thành phố.

Trong sáng ngày 8/10, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an phường Hưng Phú triệu tập Huy đến cơ quan Công an làm việc. Tại đây, Huy thừa nhận hành vi của mình.

Theo lời khai ban đầu, khuya ngày 7/10, sau khi đi nhậu với bạn, Huy điều khiển xe mô tô về nhà trong tình trạng đã uống nhiều rượu, bia, xe gần hết xăng. Khi lưu thông trên đường Bún Xáng, phường Tân An, Huy phát hiện một phụ nữ đi cùng chiều nên nảy sinh ý định xin tiền đổ xăng.

Để thực hiện ý định, Huy chặn xe người phụ nữ, sử dụng một tấm hình mặc trang phục “Dân quân tự vệ” để tự xưng là Cảnh sát hình sự, yêu cầu người phụ nữ dừng xe và đi về trụ sở làm việc. Nghi ngờ người này giả danh lực lượng Công an, người phụ nữ đã la lớn kêu cứu. Người dân xung quanh nhanh chóng đến hỗ trợ, khiến Huy điều khiển xe mô tô bỏ chạy.

Quá trình xác minh, lực lượng Công an đã thu giữ các đồ vật, phương tiện có liên quan, gồm: một tấm hình Huy mặc trang phục “Dân quân tự vệ”; 1.000 đồng tiền Việt Nam; một xe mô tô biển kiểm soát 64AA-301.27 được sử dụng khi thực hiện hành vi và quần, áo Huy mặc tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.