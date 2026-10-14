Hà Nội tìm bị hại trong vụ lừa đảo chuyển nhượng thẻ du lịch ở Công ty Zesttrip

Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phát thông báo tìm kiếm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Zesttrip thông qua hoạt động tư vấn chuyển nhượng thẻ du lịch, kỳ nghỉ dưỡng.

Theo cơ quan công an, ngày 15/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại công ty này. Zesttrip có mã số doanh nghiệp 0110988495, trụ sở tại số 15, ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định, từ khi thành lập vào tháng 3/2025 đến tháng 4/2026, Đặng Thị Hà Lý, Phó Giám đốc Zesttrip, là người trực tiếp điều hành hoạt động thực tế của công ty.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: CACC

Lý bị xác định đã mua thông tin của những khách hàng từng mua gói kỳ nghỉ, thẻ kỳ nghỉ tại các công ty du lịch khác, sau đó chỉ đạo nhân viên gọi điện tiếp cận những người này.

Trong các cuộc gọi, nhân viên đưa ra thông tin rằng có người muốn mua lại gói kỳ nghỉ, thẻ kỳ nghỉ của khách hàng với giá cao hơn số tiền họ đã bỏ ra trước đó. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, thực tế không có người nào có nhu cầu mua lại các gói kỳ nghỉ, thẻ kỳ nghỉ nói trên.

Tin vào lời chào mời, khách hàng được hướng dẫn ký hợp đồng và nộp tiền đặt cọc hoặc thanh toán phí dịch vụ tìm người mua lại thẻ du lịch, kỳ nghỉ dưỡng.

Sau khi nhận tiền, Công ty Zesttrip không thực hiện việc tìm kiếm người mua, cũng không liên hệ với bất kỳ ai để tiến hành chuyển nhượng các gói kỳ nghỉ, thẻ kỳ nghỉ của khách hàng mà chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân đã nộp tiền cho nhân viên Công ty Zesttrip để thực hiện việc chuyển nhượng thẻ du lịch, kỳ nghỉ liên hệ trình báo và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

Người dân có thể đến Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội, tại số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, để phối hợp giải quyết vụ việc.