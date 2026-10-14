Cụ ông gần 80 tuổi bị khởi tố do dùng trái phép chất ma túy

Ngày 14.10, Công an xã An Khánh (TP. Hải Phòng) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Dạo (SN 1949, trú tại thôn Quán Rẽ, xã An Khánh) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, theo Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 12.9, trong đợt cao điểm tổng rà soát người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và đấu tranh với các điểm phức tạp về ma túy, Công an xã An Khánh kiểm tra nhà riêng của ông Dạo.

Ông Nguyễn Văn Dạo tại cơ quan Công an

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ông Dạo tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng một người khác. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy cả hai đều dương tính với heroin.

Theo công an, ông Dạo là người nghiện ma túy lâu năm và từng có 2 tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu và kết quả điều tra, ngày 7.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ông Dạo.

Qua vụ việc, Công an xã An Khánh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tăng cường quản lý, giáo dục con em và người thân, nhất là thanh thiếu niên, tránh xa tệ nạn ma túy.

Cơ quan công an đề nghị người dân kịp thời thông báo khi phát hiện hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để lực lượng chức năng xử lý theo quy định.