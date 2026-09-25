Lừa 'chạy' giấy tờ đất, chiếm đoạt 17 tỷ đồng

Bị can Vũ Đình Quang (giữa). Ảnh: Công An An Giang

Ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam Vũ Đình Quang (SN 1972, trú tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Quang biết rõ phần đất do ông L.T.T. bán cho ông N.V.T. có nguồn gốc là đất rừng, thuộc khu vực ấp Bãi Thơm, xã Bãi Thơm, nay là đặc khu Phú Quốc, do Nhà nước quản lý.

Tuy nhiên, Quang vẫn thỏa thuận nhận làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất này. Thông qua việc nhận “chạy” làm giấy tờ đất, Quang đã nhận và chiếm đoạt tổng số tiền 17 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.