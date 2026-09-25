Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Theo tài liệu điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2024 đến tháng 01/2025, Bàn Văn Diên đã 3 lần tổ chức đưa ba công dân Việt Nam trốn sang Campuchia để lao động. Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đối tượng Bàn Văn Diên tại cơ quan công an.

Thời gian qua, tình trạng công dân Việt Nam bị lôi kéo, rủ rê sang nước ngoài làm việc qua các kênh không chính thống vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Lợi dụng tâm lý muốn tìm kiếm việc làm có thu nhập cao, một số đối tượng đưa ra những lời quảng cáo hấp dẫn như “việc nhẹ, lương cao”, thủ tục nhanh chóng, không cần nhiều giấy tờ để dụ dỗ người dân.

Thực tế cho thấy, việc trốn ra nước ngoài để lao động có thể khiến công dân rơi vào tình trạng bị lừa đảo, cưỡng bức lao động, bóc lột sức lao động, hạn chế tự do đi lại hoặc bị ép buộc tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật. Khi xảy ra sự việc, người trốn ra nước ngoài để lao động thường gặp nhiều khó khăn trong việc liên hệ với gia đình, cơ quan chức năng và tiếp cận các biện pháp bảo hộ cần thiết.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cảnh giác trước các thông tin tuyển dụng không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội hoặc qua người quen giới thiệu. Chỉ thực hiện thủ tục đi lao động, học tập hoặc định cư ở nước ngoài thông qua doanh nghiệp, tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu tuyển dụng, môi giới, tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài, người dân cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.