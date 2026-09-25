Xử vụ kiện hy hữu yêu cầu bồi thường khi áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Trước đó, ngày 16/6/2026, Tòa án nhân dân khu vực 4 – Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này. Trong đó, các đồng nguyên đơn trong vụ án gồm: Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Bình Tân (Công ty Bình Tân), Công ty cổ phần Kita Invest (Công ty Kita Invest hoặc Kita Invest), Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ xây dựng Mekong (Công ty Mekong hoặc Mekong), Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Á Âu (Công ty Á Âu), Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư AMBI (Công ty AMBI hoặc AMBI), Công ty cổ phần Thành phố phía Tây (Công ty thành phố phía Tây) khởi kiện “yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” đối với đồng bị đơn gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex (Vimedimex hoặc VMG) và Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Thanh Trì (Công ty Thanh Trì).

Yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Vụ án bắt nguồn từ việc Công ty VMG và Công ty Thanh Trì nộp đơn yêu cầu khởi kiện, đề nghị Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm (cũ) áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời kê biên tài sản và cấm dịch chuyển về tài sản đối với hàng loạt lô đất đã thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của các đồng nguyên đơn. Các lô đất này gồm: Lô đất TM01, CT05, СТ06, BT02, BT03, BT04, ВТ07, ВТ05, BT01 và BT06 thuộc Khu đô thị Nam Thăng Long.

Trên cơ sở yêu cầu của Công ty VMG và Công ty Thanh Trì, ngày 30/5/2025, Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm đã ban hành Công văn số 410/2025/CV-TA gửi nhiều cơ quan quản lý Nhà nước đề nghị: “Giữ nguyên tình trạng pháp lý, tạm thời chưa làm thủ tục đăng ký biến động đối với các tài sản…” là các dự án thành phần thuộc Khu đô thị Nam Thăng Long (bao gồm các lô đất TM01, CT05, СТ06, BT02, BT03, BT04, ВТ07, ВТ05, BT01 và BT06) thuộc quyền sở hữu, sử dụng của các đồng nguyên đơn.

Phía đồng nguyên đơn cho rằng việc Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời này đã khiến các đồng nguyên đơn bị thiệt hại nặng nề, do vậy các đồng nguyên đơn đã khởi kiện ra Tòa yêu cầu bồi thường. Cụ thể, trong đơn khởi kiện và tại phiên tòa sơ thẩm, các đồng nguyên đơn yêu cầu các đồng bị đơn liên đới bồi thường toàn bộ thiệt hại đối với hành vi yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không có căn cứ, hành vi tuyên truyền các thông tin bịa đặt, sai sự thật gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các đồng nguyên đơn, với tổng số tiền hơn 313 tỷ đồng.

Bị đơn không phải là chủ sở hữu của các bất động sản

Sau khi xem xét nội dung vụ việc, Hội đồng xét xử sơ thẩm nhận định: Tại phiên tòa, đồng nguyên đơn đã xuất trình toàn bộ các chứng từ ủy nhiệm chi để chuyển tiền vào tài khoản của các đồng bị đơn, thể hiện việc các đồng nguyên đơn đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với bị đơn trong việc chuyển nhượng dự án.

Cũng tại phiên tòa sơ thẩm, phía đồng bị đơn thừa nhận về mặt pháp lý, các tài sản thuộc dự án nêu trên được chuyển nhượng cho các chủ sở hữu theo hợp đồng là đúng. Đồng bị đơn cũng thừa nhận có sự chuyển dịch dòng tiền từ những người nhận chuyển nhượng vào tài khoản của các bị đơn. Tuy nhiên, bị đơn cho rằng trong thời gian người đại diện theo pháp luật bị khởi tố hình sự, người này đã ủy quyền cho một số cá nhân thực hiện ủy thác đầu tư nhưng không ủy quyền chuyển nhượng dự án. Do đó, việc các cá nhân tự ý chuyển nhượng dự án là trái pháp luật.

Hội đồng xét xử sơ thẩm đánh giá việc chuyển nhượng dự án đã hoàn tất và đến nay phía bị đơn cũng không có tranh chấp để tuyên hủy hợp đồng chuyển nhượng hoặc chưa có phán quyết có hiệu lực pháp luật của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc xác định các giao dịch dân sự trên là trái pháp luật. Đơn khởi kiện bổ sung của Công ty VMG và Công ty Thanh Trì có nội dung tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng dự án thành phần ô đất TM01, CT05, CT06, BT02 và Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần góp vốn đầu tư ô đất BT03, BT04, BT07 và đòi lại tài sản từ người khác chiếm hữu, sử dụng tài sản, người được lợi về tài sản “không có căn cứ pháp luật”, đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội trả lại đơn khởi kiện bổ sung.

Tòa cấp sơ thẩm xác định các bất động sản nêu trên không thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của đồng bị đơn do đã được chuyển nhượng và được cơ quan Nhà nước xác định quyền cho nguyên đơn. Các tài sản này cũng không phải là tài sản được thế chấp trong vụ án khác mà đồng bị đơn đang khởi kiện một số cá nhân, tổ chức khác tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Vì vậy, yêu cầu áp dụng biện pháp tạm thời của đồng bị đơn đã vượt quá phạm vi tố tụng được quyền yêu cầu trong vụ án này.

Việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đã gây thiệt hại cho nguyên đơn

Tại phiên tòa sơ thẩm, đồng bị đơn thừa nhận đã có đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời gửi Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm (cũ) và được chấp thuận bằng Công văn số 410/2025/CV-TA về việc cung cấp, trao đổi thông tin và ngăn chặn ngày 30/5/2025. Mặc dù về hình thức, văn bản này không phải là quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, nhưng vẫn là một sự kiện pháp lý thể hiện việc Tòa án gửi thông tin hành chính đến các cơ quan chức năng.

Phía đồng bị đơn cũng thừa nhận, khi nhận được văn bản này, các cơ quan chức năng sẽ phải xem xét thận trọng theo đề nghị của Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm (cũ), trong đó yêu cầu “giữ nguyên tình trạng pháp lý, tạm thời chưa làm thủ tục đăng ký, biến động đối với các tài sản, sản phẩm trong các dự án trên mà chưa được đăng ký biến động cho đến khi có quyết định của Bản án”.

Theo đó, đồng nguyên đơn có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng do chưa thể thực hiện các thủ tục đăng ký biến động và phải giữ nguyên tình trạng pháp lý.

Tòa cấp sơ thẩm khẳng định: “Không thể nào cá nhân và tổ chức trong một vụ án cụ thể lại có thể yêu cầu rất nhiều quyền đối với các cá nhân tổ chức khác mà bản thân mình không có quyền yêu cầu. Vì vậy, những người có hành vi không đúng quy định của pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với yêu cầu trái pháp luật của mình”.

Sau khi xem xét các tài liệu trong vụ án, lời khai và các chứng cứ tại phiên tòa, Tòa cấp sơ thẩm đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của đồng nguyên đơn. Tòa sơ thẩm đã tính toán các mức độ thiệt hại trong vụ án và tuyên tổng số tiền được chấp nhận buộc đồng bị đơn Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Vimedimex và Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thanh Trì phải liên đới bồi thường cho đồng nguyên đơn là trên 114 tỷ đồng.

Sau khi án sơ thẩm tuyên, các đồng nguyên đơn đã kháng cáo một phần bản án sơ thẩm, đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xét xử theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của đồng nguyên đơn, trong đó có yêu cầu bồi thường hơn 313 tỷ đồng. Phía các đồng bị đơn cũng làm đơn kháng cáo, đề nghị Tòa cấp phúc thẩm tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của đồng nguyên đơn.

Dự kiến, chiều 26/9, Hội đồng xét xử phúc thẩm sẽ tuyên án.