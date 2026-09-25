Công an TP Hà Nội tiếp tục tìm bị hại vụ lừa đảo tiền mã hóa FTXF

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố 05 bị can do Trần Nam Chung (sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) cầm đầu. Nhóm đối tượng này bị điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức phát hành và kêu gọi đầu tư vào đồng token mang tên FTXF.

Theo cơ quan chức năng, đường dây này đã lôi kéo lượng lớn nhà đầu tư tham gia từ năm 2021 đến nay thông qua các chiến dịch quảng bá, kêu gọi rót vốn vào tiền kỹ thuật số không rõ nguồn gốc.

Nhằm phục vụ công tác điều tra mở rộng và bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp cho người dân theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội thông báo cho tất cả các nhà đầu tư (người bị thiệt hại) mua và nắm giữ token FTXF từ năm 2021 đến nay khẩn trương liên hệ trình báo và cung cấp các tài liệu liên quan.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh CAHN

Cơ quan tiếp nhận: Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội; Địa chỉ tiếp nhận tại số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội.

Số điện thoại cán bộ thụ lý: 099.329.7726. Thời hạn tiếp nhận (lần cuối) là trước ngày 30/09/2026.

Liên quan đến các loại tội phạm công nghệ cao và tội phạm lừa đảo tài chính qua mạng, Công an TP Hà Nội tiếp tục đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ tới người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác tuyệt đối trước các hình thức kêu gọi, hô hào đầu tư tài sản mã hóa, tiền kỹ thuật số không rõ nguồn gốc hoặc hứa hẹn lợi nhuận cao trên không gian mạng.

Chủ động phát hiện, tố giác các hành vi có dấu hiệu lừa đảo, huy động vốn trái phép đến cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý, ngăn chặn.

Theo điều tra, từ năm 2021, nhóm đối tượng do Trần Nam Chung (sinh năm 1986; thường trú tại phường Hà Đông, TP. Hà Nội) cầm đầu đã lợi dụng hiểu biết trong lĩnh vực kinh doanh tiền số, tài sản mã hóa và lợi dụng việc mua, bán các đồng tiền kỹ thuật số để huy động tiền của nhiều người dân thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hóa FTXF. Chung đã thuê Bùi Đình Ngọc viết code smart contract (hợp đồng thông minh) để phát hành token FTXF làm công cụ huy động tiền của khách hàng, đồng thời tạo web sàn giao dịch bất động sản, sàn đấu giá ngược (có tạo bot can thiệp)… Để tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư, Chung quảng bá đồng tiền FTXF do đội ngũ kỹ thuật của Vương Quốc Anh phát triển, có giá trị sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng kỹ thuật số gồm: Sàn giao dịch phi tập trung WOWIDEX; mạng xã hội doanh nghiệp WETAON; Cổng thanh toán PAYGATE; Ứng dụng sàn thương mại điện tử đấu giá ngược ONSTORA… Ngoài ra, nhóm đối tượng đã tổ chức các buổi hội thảo, lớp học tài chính để diễn thuyết, quảng bá về dự án tiền số này với mục đích để các nhà đầu tư tin tưởng vào tiềm năng phát triển để mua, nắm giữ lâu dài. Khi các nhà đầu tư đã mua đồng FTXF thì các đối tượng thực hiện bán xả lượng lớn token làm đồng tiền này mất giá trị, không còn thanh khoản, để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Cơ quan điều tra xác định số tiền nhóm đối tượng đã huy động lên tới hàng chục tỷ đồng.