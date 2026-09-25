Mâu thuẫn trong nhà, con trai dùng dao tấn công bố đẻ

Thông tin từ Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Ngô Văn Hùng (SN 1989, trú khu phố Hà An 1, phường Hà An, thành phố Quảng Ninh) về tội “Giết người”, quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Bị can Ngô Văn Hùng. Ảnh: CAQN

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 28/8/2026, do xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt với bố đẻ là ông Ngô Văn Nghĩa (SN 1965, cùng trú tại khu phố Hà An 1), Hùng điều khiển xe máy đến nhà ông Nghĩa để giải quyết.

Tại khu vực bếp, khi nói chuyện với bố, Hùng dùng mũ bảo hiểm đánh vào vùng đầu bố. Trong lúc hai bên giằng co, Hùng lấy một con dao tại khu vực bếp rồi tấn công liên tiếp ông Nghĩa.

Nạn nhân dùng tay chống đỡ nên bị thương ở tay và vai. Khi ông Nghĩa bỏ chạy, Hùng tiếp tục đuổi theo. Nạn nhân sau đó chạy ra ngoài kêu cứu.

Sau khi gây án, Hùng vứt con dao dưới gầm ghế tại phòng khách rồi điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường. Ngày 29/8/2026, Hùng đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Quảng Ninh) đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo khi nảy sinh mâu thuẫn có nguy cơ bạo lực, người dân cần chủ động tách các bên và tìm kiếm sự hỗ trợ từ người thân, chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an, tránh xảy ra những hậu quả nghiêm trọng, đau lòng.