Người dân tự nguyện giao nộp cá thể diều núi quý hiếm

Ngày 25/9, UBND phường Thuận An (TP Huế) cho biết, vừa tiếp nhận một cá thể động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp.

Lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể diều núi. Ảnh: Phường Thuận An cung cấp.

Trước đó, UBND phường Thuận An nhận được tin báo từ người dân về việc có một cá thể động vật hoang dã nên chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức tiếp nhận.

Cá thể động vật hoang dã được ông Hồ Bảo Lực (trú tại số 74 Kinh Dương Vương, phường Thuận An) tự nguyện giao nộp.

Qua xác định, đây là một cá thể diều núi, tên khoa học Nisaetus nipalensis, thuộc nhóm IIB theo Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025. Cá thể diều núi có trọng lượng 1,2kg.

Tại thời điểm tiếp nhận, diều núi có tình trạng sức khỏe ổn định.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thuận An đang hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan theo đúng quy định.