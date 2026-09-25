Hai chủ doanh nghiệp sản xuất sữa giả bị đề nghị 30 năm tù

Sau hai ngày TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 29 bị cáo trong vụ sản xuất, buôn bán 426 lô sữa giả trị giá hơn 54 tỷ đồng, ngày 25/9, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vũ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty Dược Quốc tế, cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) và bị cáo Hoàng Mạnh Hà (cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood), mỗi bị cáo 30 năm tù về ba tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Vũ Mạnh Cường.

Bị cáo Đặng Trung Kiên (Phó Giám đốc Công ty Dược Quốc tế và Công ty Hacofood) bị đề nghị mức án từ 17-19 năm tù về hai tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Bùi Đinh Thị Dinh (cựu Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình cũ) bị đề nghị mức án từ 15-16 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Theo Viện kiểm sát, bị cáo Dinh đã khắc phục thêm một phần hậu quả và gia đình cam kết khắc phục toàn bộ số tiền nhận hối lộ. Tuy nhiên, xét vai trò là người đứng đầu cơ quan, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan nhà nước, cần có mức hình phạt đủ nghiêm khắc để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Bị cáo Hoàng Mạnh Hà.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Bùi Quốc Hưng (cựu Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ) bị đề nghị mức án từ 12-13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Hưng bị xác định có hành vi lừa đảo “chạy án” cho chủ doanh nghiệp sản xuất sữa. Qua đó, bị cáo Hưng bị xác định đã nhận 140.000 USD và 100 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án này, các bị cáo là nhân viên tại công ty sữa và các cá nhân phạm tội môi giới hối lộ, tùy theo mức độ phạm tội mà bị Viện kiểm sát đề nghị hình phạt từ 30 tháng tù treo đến 12 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Viện kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi từ việc bán sữa giả. Ngoài ra, các bị cáo thuộc các công ty sản xuất sữa giả còn bị Viện kiểm sát đề nghị phải nộp hơn 100 tỷ đồng do sai phạm về kế toán và thất thoát về thuế của Nhà nước.

Vụ án này bắt đầu từ khi hai bị cáo Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà nhận thấy lợi nhuận lớn từ làm sữa nên cùng xây nhà máy sản xuất. Trong quá trình hoạt động, gia công thuê, Cường và Hà đã chỉ đạo bớt xén nguyên liệu, thay thế nguyên liệu đắt tiền bằng hàng rẻ; các chất bổ được quảng cáo như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó.

Trong năm 2021-2025, hơn 187.000 lon sữa giả với nhiều tên gọi đã được bán ra thị trường, thu lãi 40 tỷ đồng, trong đó 32 tỷ đồng được chia cho Cường và Hà.