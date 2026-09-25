Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng môi giới dịch vụ tại các cơ sở khám, chữa bệnh

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Thời gian qua, UBND tỉnh nhận được phản ánh của người dân về tình trạng một số cá nhân hoạt động môi giới, trung gian, thường được gọi là “cò”, tại khu vực một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Các cá nhân này có biểu hiện tiếp cận, mời chào, hướng dẫn người bệnh sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, chuyển viện, vận chuyển người bệnh và một số dịch vụ liên quan khác. Tình trạng nêu trên, nếu không được kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời, có thể gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bệnh, tạo tâm lý bức xúc trong Nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến hiện tượng “cò” tại các cơ sở khám, chữa bệnh

Để chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát tình trạng môi giới “cò” dịch vụ tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; tập trung vào các khu vực như: cổng bệnh viện, khu vực tiếp đón, khu khám bệnh, cấp cứu và các địa điểm có đông người bệnh, người nhà người bệnh, tổng hợp tình hình, kết quả kiểm tra, xử lý (nếu có) báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh các vụ việc phức tạp, nổi cộm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật để xem xét, chỉ đạo.

Xử lý nghiêm các đơn vị, tập thể, cá nhân vi phạm liên quan đến hiện tượng “cò” tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; đối với những trường hợp vi phạm vượt thẩm quyền báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tăng cường quản lý khuôn viên bệnh viện, kiểm soát người không có nhiệm vụ tại các khu vực chuyên môn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi chèo kéo, mời chào, môi giới người bệnh sử dụng dịch vụ. Công khai quy trình khám bệnh, chữa bệnh, giá dịch vụ, các khoản thu và các dịch vụ liên quan để người dân dễ tiếp cận thông tin, hạn chế việc phải thông qua trung gian; công khai đầu mối tiếp nhận phản ánh của người bệnh, người nhà người bệnh về hành vi chèo kéo, môi giới, thu tiền trái quy định hoặc các biểu hiện gây phiền hà trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ, không để cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị tiếp tay, móc nối hoặc tham gia môi giới, trung gian để trục lợi; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng vi phạm, đặc biệt đối với những trường hợp vi phạm xảy ra kéo dài, có tính hệ thống mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý.

Yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với ngành Y tế và chính quyền địa phương kiểm tra, nắm tình hình tại các khu vực có phản ánh về hoạt động môi giới, “cò” dịch vụ tại bệnh viện. Kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm; đặc biệt là các hành vi lợi dụng hoạt động môi giới để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cưỡng ép, đe dọa, gây mất an ninh, trật tự hoặc có dấu hiệu móc nối, trục lợi. Phối hợp xác minh khi có phản ánh, tố giác của người dân hoặc thông tin do các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý nhà nước cung cấp.

UBND các xã, phường chỉ đạo lực lượng chức năng và chính quyền cấp xã phối hợp với các bệnh viện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực xung quanh cơ sở y tế. Chủ động kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp có hành vi chèo kéo, môi giới, gây mất trật tự công cộng hoặc vi phạm pháp luật. Tiếp nhận, xác minh và xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến tình trạng “cò” dịch vụ tại các cơ sở y tế.

Người đứng đầu cơ sở khám, chữa bệnh chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm thuộc phạm vi quản lý

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động nghiêm túc chấp hành các quy định trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; tuyệt đối không lợi dụng vị trí công tác để móc nối, môi giới hoặc tạo điều kiện cho hoạt động trung gian nhằm trục lợi.

Tăng cường lực lượng bảo vệ, camera giám sát và các biện pháp quản lý phù hợp tại khu vực thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

Niêm yết công khai quy trình khám bệnh, số điện thoại đường dây nóng, giá dịch vụ và các thông tin cần thiết để người bệnh chủ động thực hiện, hạn chế việc bị các đối tượng bên ngoài lợi dụng.

Khi phát hiện cá nhân có hành vi chèo kéo, môi giới hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phải kịp thời ngăn chặn, lập biên bản hoặc thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên và trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng vi phạm thuộc phạm vi quản lý mà không có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời.