Hai cựu nhân viên SJC tham ô 30 lượng vàng trị giá hơn 3,6 tỷ đồng

Hai bị cáo Nguyễn Quốc Việt và Thái Xuân Bình tại TAND TPHCM.

Ngày 25/9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử đối với Nguyễn Quốc Việt (SN 1987, nguyên nhân viên Phòng Kinh doanh nữ trang sỉ, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC) và Thái Xuân Bình (SN 1976, cựu nhân viên SJC) về tội “Tham ô tài sản”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Quốc Việt là nhân viên SJC, được giao phụ trách kho nữ trang 24K và vàng nguyên liệu thuộc Phòng Kinh doanh nữ trang sỉ. Việt có nhiệm vụ quản lý, bảo đảm an toàn đối với tài sản được bảo quản trong kho.

Trong quá trình làm việc, Việt biết Công ty SJC mua vàng miếng SJC móp méo với giá cao hơn vàng nguyên liệu 9999 trên thị trường. Đồng thời, việc quản lý vàng móp méo tại công ty chủ yếu căn cứ vào hàm lượng và trọng lượng.

Từ đó, Việt nảy sinh ý định chiếm đoạt vàng miếng SJC móp méo rồi dùng vàng nguyên liệu 9999 có giá thấp hơn để bù vào kho nhằm che giấu hành vi.

Việt bàn bạc với Thái Xuân Bình, nguyên nhân viên SJC đã nghỉ việc từ năm 2019, để thực hiện việc chiếm đoạt. Theo thỏa thuận, Việt lấy vàng miếng SJC móp méo từ kho giao cho Bình đem bán tại Công ty SJC. Sau đó, Bình dùng tiền mua vàng nguyên liệu 9999 trôi nổi trên thị trường với cùng khối lượng nhưng giá thấp hơn, rồi giao lại cho Việt đưa vào kho.

Cơ quan điều tra xác định, ngày 7/5/2025, sau khi nhân viên kế toán kiểm kê, đối chiếu số liệu xuất, nhập, tồn, Việt vào kho do mình quản lý lấy 30 lượng vàng miếng SJC móp méo, cho vào túi nylon màu đen rồi mang ra giao cho Bình tại khu vực trước hẻm số 23 Cao Thắng, phường Bàn Cờ, TP.HCM.

Do bận việc, Bình nhờ vợ là Dương Ngọc Thúy Nhiên đem số vàng trên đến trụ sở Công ty SJC để bán.

Khoảng 10h cùng ngày, khi Nhiên mang 30 lượng vàng miếng SJC móp méo đến bán, phía Công ty SJC phát hiện dấu hiệu bất thường và trình báo cơ quan Công an.

Qua kiểm kê, Công ty SJC phát hiện kho vàng nữ trang 24K và vàng nguyên liệu do Việt quản lý bị thiếu 30 lượng vàng.

Kết quả giám định xác định 30 miếng kim loại màu vàng có ký hiệu SJC, loại rồng vàng 9999, hàm lượng vàng 99,99%, tổng khối lượng 1.124,865 gram. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp Thành phố xác định tại thời điểm ngày 7/5/2025, số vàng này có giá trị hơn 3,667 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trước khi vụ việc bị phát hiện, Việt và Bình khai đã thực hiện trót lọt hai lần, với tổng cộng 44 lượng vàng. Tuy nhiên, qua kiểm tra, đối chiếu, Công ty SJC không xác định bị thất thoát số vàng này.

Do đó, cơ quan điều tra nhận định chưa đủ cơ sở xử lý Việt và Bình về hành vi chiếm đoạt 44 lượng vàng nói trên. Tuy nhiên, theo cáo trạng, qua hai lần thực hiện, Việt và Bình đã hưởng lợi bất chính tổng cộng hơn 405 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 25/4/2025, Việt chiếm đoạt 14 lượng vàng miếng SJC móp méo rồi giao cho Bình bán tại Công ty SJC. Bình dùng tiền mua 14 lượng vàng nguyên liệu 9999 với giá thấp hơn và giao lại cho Việt đưa vào kho. Khoản tiền chênh lệch hơn 131 triệu đồng, Việt hưởng 60 triệu đồng, Bình hưởng hơn 71 triệu đồng.

Đến ngày 5/5/2025, hai người tiếp tục thực hiện tương tự với 30 lượng vàng. Khoản chênh lệch lần này là 274,8 triệu đồng, trong đó Việt hưởng 137 triệu đồng và Bình hưởng 137,8 triệu đồng.

Đối với Dương Ngọc Thúy Nhiên, cơ quan điều tra xác định người này không biết nguồn gốc số vàng, không tham gia bàn bạc và không được hưởng lợi nên không có căn cứ xử lý hình sự.

Cáo trạng xác định Nguyễn Quốc Việt đã lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ được giao để chiếm đoạt 30 lượng vàng miếng SJC móp méo trị giá hơn 3,667 tỷ đồng, sau đó giao cho Bình đem bán. Việt giữ vai trò chủ mưu, Bình là đồng phạm giúp sức. Cả hai cùng bị truy tố về tội “Tham ô tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công ty SJC có văn bản đề nghị được hoàn trả 30 lượng vàng miếng SJC móp méo bị chiếm đoạt và đề nghị xử lý các hành vi sai phạm của Việt cùng những người liên quan theo quy định pháp luật. Số vàng hiện được gửi tại Kho bạc Nhà nước khu vực II.

Ngoài ra, đối với Trần Thụy Hồng Châu, người quản lý, điều hành Công ty TNHH Vàng bạc và đá quý Ngọc Nhiệm, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu “Trốn thuế” liên quan việc bán 44 lượng vàng nhưng không xuất hóa đơn, chứng từ và không kê khai, báo cáo thuế theo quy định. Nội dung này đã được tách ra để tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa và các tình tiết liên quan, HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Quốc Việt và Thái Xuân Bình cùng mức án 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.