'Nổ' có quan hệ với hải quan, biên phòng để lo thủ tục xuất khẩu, gã đàn ông lừa đảo hơn 5,3 tỷ đồng

Thông tin từ Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trương Minh Hiếu (SN 2005, trú tại Đông Triều, Quảng Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bị can Trương Minh Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: CAQN

Theo kết quả điều tra ban đầu, giữa tháng 5/2025, anh T.Q.C. (SN 1988, trú tại phường Móng Cái 3, Quảng Ninh) nhờ Hiếu tìm đầu mối hỗ trợ làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa.

Mặc dù không có chuyên môn, không có quan hệ với cán bộ Hải quan, Biên phòng và cũng không có khả năng thực hiện thủ tục, Hiếu vẫn đưa ra thông tin gian dối rằng có thể “lo” xuất khẩu cau khô qua cửa khẩu tại tỉnh Cao Bằng.

Tin tưởng những thông tin Hiếu đưa ra, từ ngày 28/5 đến 30/8/2025, vợ chồng anh C. nhiều lần chuyển cho Hiếu tổng cộng hơn 5,38 tỷ đồng.

Để tiếp tục tạo lòng tin, Hiếu bị cáo buộc dựng lên những “mối quan hệ” không có thật, liên tục thông báo gian dối về tiến độ giải quyết công việc. Đáng chú ý, Hiếu còn làm giả biên lai chuyển tiền trị giá 130 triệu đồng.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, Hiếu mới hoàn trả được một phần, còn hơn 3,21 tỷ đồng chưa hoàn trả. Theo cơ quan điều tra, số tiền nhận được đã được Hiếu sử dụng vào mục đích cá nhân, mua sắm, kinh doanh và chi tiêu.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Quảng Ninh) đang tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi và các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Từ vụ việc, Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cần cảnh giác với những cá nhân tự giới thiệu có “quan hệ”, có khả năng tác động hoặc can thiệp để giải quyết thủ tục tại cơ quan Nhà nước.

Đối với hoạt động xuất nhập khẩu, người dân và doanh nghiệp cần tìm hiểu, thực hiện thủ tục thông qua cơ quan có thẩm quyền; không chuyển tiền cho cá nhân để “lo công việc”, “chi phí vòng trong” hoặc chỉ dựa vào giấy tờ, biên lai do đối tượng cung cấp.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần lưu giữ tin nhắn, chứng từ, lịch sử giao dịch và kịp thời trình báo cơ quan công an để được xác minh, xử lý.