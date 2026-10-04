Bình luận miệt thị vùng miền, một người bị phạt 12,5 triệu đồng

Công an xử phạt người đàn ông thường xuyên đăng tải, bình luận miệt thị vùng miền, chửi bới, xúc phạm người khác. Ảnh: CA cung cấp

Xử phạt người thường xuyên bình luận miệt thị vùng miền, chửi bới, xúc phạm người khác

Công an phường Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.V.T. (trú tại địa bàn) số tiền 12,5 triệu đồng.

Qua nắm tình hình trên không gian mạng trước đó, công an phát hiện tài khoản Facebook của ông T. đăng tải, bình luận nhiều nội dung có tính chất miệt thị vùng miền, chửi bới, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác.

Làm việc với công an, người đàn ông này thừa nhận hành vi vi phạm và nhận thức được việc đăng tải, bình luận xúc phạm người khác trên mạng xã hội là vi phạm pháp luật.

Ông T. đồng thời cam kết chấp hành nghiêm quy định cũng như không tái phạm.

Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội, thận trọng khi đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin.

Người dân không được sử dụng mạng xã hội để chửi bới, xúc phạm, vu khống, miệt thị vùng miền hoặc xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của tổ chức, cá nhân.

Miệt thị vùng miền bị xử lý hành chính như thế nào?

Về hành chính, hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân" (quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP). Chi tiết như sau:

Tổ chức, cá nhân có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng nếu sử dụng mạng xã hội để:

- Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

- Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

- Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc;

- Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật…

(Quy định tại Điều 101, 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử).