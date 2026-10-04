Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Sáng 4/10, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy tại công ty sản xuất ghế trên đường Trần Văn Giàu, phường Tân Tạo. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bị hư hỏng.

Theo thông tin ban đầu, hơn 4 giờ ngày 4/10, lửa bùng phát bên trong công ty. Bảo vệ và người dân dùng bình chữa cháy, vòi nước dập lửa nhưng bất thành. Hai xe tải bên trong được di chuyển ra ngoài, trong đó một xe bị cháy xém thùng.

Nhận tin báo, lực lượng chữa cháy điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, khống chế đám cháy. Hỏa hoạn khiến một phần khung sắt, mái che biến dạng, đổ sập; ô tô 16 chỗ đỗ gần đó bị hư hỏng nặng do sức nóng. Nguyên nhân và thiệt hại đang được thống kê, làm rõ.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 3/10, căn nhà một trệt, một lầu, diện tích khoảng 100 m² trên đường Nguyễn Chí Thanh nối dài, phường Minh Phụng cũng xảy ra hỏa hoạn. Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ điều động hai xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa sau ít phút. Rất may, những người bên trong đã kịp thoát ra ngoài, không có thương vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là chập điện; thiệt hại tài sản không đáng kể.

Hai vụ cháy xảy ra tại hai loại hình công trình khác nhau cho thấy nguy cơ hỏa hoạn cần được kiểm soát đồng thời ở khu dân cư và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Với nhà ở, sự cố điện có thể dẫn đến cháy trong sinh hoạt thường ngày; tại cơ sở sản xuất, hàng hóa, vật liệu, máy móc và diện tích hoạt động lớn có thể khiến việc xử lý phức tạp hơn khi lửa lan rộng.

Các vụ cháy lại xảy ra đúng thời điểm TP Hồ Chí Minh đang chịu ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài. Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo mưa vừa, mưa to đến rất to có thể còn tiếp diễn trong nhiều ngày; dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành và hoạt động mạnh dần từ khoảng ngày 5 - 6/10.

Trong điều kiện thời tiết cực đoan, thiết bị điện, dây dẫn và ổ cắm bị ẩm ướt hoặc ngập nước có thể phát sinh nguy cơ mất an toàn; nước ngập, đường ngập và các điểm ùn tắc cũng có thể gây khó khăn cho việc tiếp cận hiện trường khi xảy ra sự cố. Do đó, phòng ngừa cháy, nổ cần được duy trì ngay cả trong những ngày mưa lớn, ngập úng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thường xuyên kiểm tra dây dẫn, ổ cắm và thiết bị điện; không sử dụng thiết bị hư hỏng, rò điện, tránh vận hành thiết bị tại nơi ẩm ướt, ngập nước. Khi phát hiện sự cố điện, cần tránh tiếp xúc trực tiếp, chỉ ngắt nguồn điện khi bảo đảm an toàn và liên hệ người có chuyên môn để xử lý.

Tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, chủ cơ sở cần kiểm tra hệ thống điện, nguồn nhiệt, khu vực chứa hàng hóa dễ cháy; bố trí bình chữa cháy ở nơi dễ tiếp cận, giữ thông thoáng lối đi và cửa thoát nạn. Các hộ gia đình, nhà trọ cũng cần chủ động phương án thoát hiểm, trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp và hướng dẫn các thành viên cách xử lý khi xảy ra sự cố.

Khi xảy ra cháy, người dân cần nhanh chóng cảnh báo, tổ chức thoát nạn và báo lực lượng chức năng, không chậm trễ vì cố cứu tài sản.