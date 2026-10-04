Người chồng sống sót trong thảm án Đồng Nai không thể dự phiên tòa vì sức khỏe

Khoảng 4 giờ sáng ngày 04/10, người dân và bảo vệ nhà kho, xưởng sản xuất ghế trên đường Trần Văn Giàu (phường Tân Tạo, TPHCM) phát hiện khói lửa bùng lên dữ dội từ bên trong nhà kho chứa sofa, mút xốp và xưởng sản xuất ghế văn phòng. Do gặp các vật liệu dễ cháy như: nỉ, mút, xốp, nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, tỏa khói khét lẹt bao trùm toàn bộ khu vực. Nhận tin báo, Công an phường Tân Tạo phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 9, nhanh chóng điều động nhiều xe chuyên dụng, cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Ngọn lửa cơ bản được khống chế sau đó. Lực lượng cứu hỏa tiếp tục phun nước làm mát, xử lý tàn lửa âm ỉ bên trong để ngăn nguy cơ bùng phát trở lại. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người. Hiện Công an phường Tân Tạo cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại tài sản và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.