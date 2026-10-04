Pháp luậtHình sự - Dân sự

Người chồng sống sót trong thảm án Đồng Nai không thể dự phiên tòa vì sức khỏe

Sau mất mát quá lớn, anh Quang hiện chưa đủ sức khỏe để trực tiếp đến phiên tòa xét xử vụ án khiến vợ và hai con tử vong.

Báo Sức Khỏe & Đời Sống
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PV

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nguoi-chong-song-sot-trong-tham-an-dong-nai-khong-the-du-phien-toa-vi-suc-khoe-169261004144946402.htm