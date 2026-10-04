Khởi tố nhóm đối tượng trộm chó, dùng dao chém người dân trọng thương

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, ngày 2/10, cơ quan CSĐT đã khởi tố 4 bị can về tội "Cướp tài sản" theo điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Các bị can bị khởi tố, gồm: Đàm Văn Kha (SN 1991), Nguyễn Bá Đức (SN 1990), Nguyễn Bá Bình (SN 1990) và Đỗ Đình Dũng (SN 1989, đều trú tại xã A Sào, tỉnh Hưng Yên). Đây là những đối tượng không có việc làm ổn định, thường rủ nhau đi trộm cắp chó, mèo để bán lấy tiền tiêu xài.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, vào khoảng 23h ngày 19/9, các đối tượng đi trên 2 xe máy, mang theo vợt, đèn pin, bao tải cùng dao, tuýp sắt gắn lưỡi dao để trộm chó, mèo, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện.

Các đối tượng liên quan đến vụ án. Ảnh: Cơ quan Công an.

Khi đến khu vực đê thuộc xã Tiên Lữ, nhóm đối tượng bắt được 2 con chó thì bị người dân phát hiện, ngăn cản. Chúng liền dùng hung khí truy đuổi, chém người. Trong đó, một đối tượng dùng dao chém nhiều nhát vào cổ, tay và thắt lưng một người dân.

Sau đó, tại thôn Thọ Khê (xã Ngự Thiên), đang bắt trộm chó, nhóm tiếp tục bị phát hiện. Chúng dùng dao chém vào tay người ngăn cản rồi mang theo con chó bỏ trốn. Gây án xong, các đối tượng lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành phố.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên nhanh chóng tiến hành tổ chức xác minh, truy bắt, làm rõ hành vi của các đối tượng. Cùng với đó, cơ quan công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội "Cướp tài sản".

Vụ án tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo khi phát hiện hành vi trộm cắp, đặc biệt trường hợp đối tượng có mang theo hung khí, người dân không nên trực tiếp truy đuổi, giằng co hoặc chống trả. Mọi người cần nhanh chóng báo cho lực lượng công an để được hỗ trợ, xử lý, bảo đảm an toàn.