Cựu chuyên viên ở Thanh Hóa liên quan gì đến vụ án Tuấn 'Thần đèn'?

Như Báo CAND đã phản ánh, trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xây dựng Dân dụng và Công trình giao thông ALMA, Thanh Hóa (viết tắt là Công ty ALMA) và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Viện KSND tối cao truy tố bị can Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “Thần đèn”, SN 1974, có 5 tiền án) là thành viên góp vốn Công ty ALMA về ba tội: “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Bị can Trịnh Văn Tuấn (SN 1983, tức Tuấn “HD”), thành viên góp vốn Công ty ALMA cũng bị truy tố về ba tội danh trên. Ngoài là bị can trong vụ án, Tuấn “HD” còn là bị hại trong hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bị can Hoàng Văn Phú, SN 1987, cựu chuyên viên Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (cũ) tỉnh Thanh Hóa. Trong vụ án, Phú bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hai bị can: Tuấn "Thần đèn" (trái) và Tuấn "HD".

Kết luận điều tra xác định, nhóm Tuấn “Thần đèn” và Tuấn “HD” cùng đồng phạm khai thác mỏ đất đá ngoài phạm vi cho phép với tổng sản lượng 169.231m3 đất đá ở trạng thái tự nhiên, tương đương 219.329 m3 ở trạng thái nở rời, trị giá hơn 14,4 tỷ đồng.

Nhóm Tuấn “Thần đèn” còn vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại hơn 2,4 tỷ đồng của Nhà nước và cưỡng đoạt tài sản khi khai thác vào mỏ của Công ty DHT hơn 96.544 m3 đất.

Năm 2023, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thiện Dự thảo quy hoạch lâm nghiệp Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) tỉnh Thanh Hóa có văn bản gửi UBND các tỉnh tham gia ý kiến về tài liệu có liên quan.

Một số bị can trong vụ án.

Ngày 25/10/2023, Phú được lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm giao nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa để xin ý kiến tham gia của các sở, ngành, UBND các huyện, đơn vị liên quan rồi tổng hợp, tham mưu dự thảo văn bản tham gia ý kiến của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Giữa năm 2024, Phú chủ động gọi điện, gặp gỡ trao đổi với Tuấn “HD” và đưa ra thông tin gian dối về việc sở đang tham mưu UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, điều chỉnh Dự án quy hoạch lâm nghiệp quốc gia.

Phú trao đổi với Tuấn “HD” nội dung, có khu vực mỏ nào thì báo trước để Phú kiểm tra và đưa ra khỏi quy hoạch. Đổi lại, Tuấn phải chi cho Phú 60 triệu đồng một mỏ. Tuấn “HD” thống nhất và nhờ Phú kiểm tra 11 khu vực, vị trí tọa độ, bao gồm cả ba khu vực đã được đấu giá, chờ cấp phép khai thác.

Phú đưa ra thông tin về việc các vị trí khu vực do Tuấn “HD” gửi đều nằm trong Dự án quy hoạch lâm nghiệp quốc gia. Đồng thời, Phú nhiều lần đưa ra thông tin về việc phải ra Hà Nội gặp các cơ quan chức năng để giúp đưa các vị trí này ra khỏi quy hoạch lâm nghiệp quốc gia.

Ngày 10/8/2024 và ngày 10/9/2024, Tuấn “HD” đưa tổng số tiền 500 triệu đồng cho Phú. Sau đó, Phú gửi cho Tuấn “HD” Quyết định số 895 ngày 24/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch lâm nghiệp quốc gia (nhưng không gửi bản đồ quy hoạch và các tài liệu liên quan) và yêu cầu Tuấn “HD” đưa số tiền còn lại theo như thỏa thuận. Cuối tháng 11 và tháng 12/2024, Tuấn “HD” tiếp tục đưa số tiền 160 triệu đồng cho Phú.

Cơ quan điều tra xác định, trong 11 vị trí, khu vực mỏ do Tuấn “HD” gửi Phú có ba khu vực nằm trong quy hoạch, sau đó được điều chỉnh đưa ra khỏi quy hoạch lâm nghiệp quốc gia.

Tuy nhiên, việc đưa ba vị trí, khu vực này ra khỏi quy hoạch căn cứ theo các văn bản phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản của UBND tỉnh Thanh Hóa từ năm 2017 và năm 2020. Đối với 8 vị trí, khu vực còn lại không nằm trong quy hoạch và không bị điều chỉnh theo Quyết định số 895 của Thủ tướng Chính phủ.

Cơ quan điều tra nhận thấy, Tuấn “HD” tin tưởng Phú có thẩm quyền trong việc điều chỉnh, đưa 11 khu vực mỏ của Tuấn và các cá nhân khác ra khỏi quy hoạch lâm nghiệp quốc gia nên đã đưa 660 triệu đồng.

Hành vi của Tuấn “HD” có dấu hiệu của tội đưa hối lộ. Tuy nhiên, do Phú chủ động liên hệ, đưa ra thông tin gian dối nên Tuấn “HD” mới tin tưởng và đưa tiền cho Phú.

Quá trình điều tra, Tuấn “HD” có đơn tố cáo Phú trước khi hành vi sai phạm bị phát hiện. Căn cứ khoản 7, Điều 364 Bộ luật hình sự quy định về việc: “Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự...”, nên cơ quan điều tra miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Tuấn “HD” về hành vi đưa hối lộ.